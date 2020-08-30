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“هيونداي” تطلق تحديثا جديدا لمركبتي “كونا” و”كونا إن لاين”

منذ 40 دقيقة
سيارة هونداي جديدة -(من المصدر)

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دبي- شاركت شركة “هيونداي موتور”، أمس، ملامح إنتاجها الجديد من سيارتي “كونا” و”كونا إن لاين SUVs”، الذي يعبر عن هوية التصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness المتطور والمستقبلي المميز لشركة “هيونداي”.
تتمتع “كونا” الجديدة بــstance أعرض ومظهر انسيابي مستوحى من شكل سمك القرش يعطي الطراز مظهرًا أكثر أناقة. وتضفي مصابيح التشغيل النهاري المُحسَّنة (DRL) طابعاً متطورًا وعالي التقنية على المركبة، كما تضيف الواح التصفيح الأمامية skid plate والمصد ملمح قوة إلى مظهرها.
ويتمتع خط كونا إن KONA N Line’s الجديد بتصميم أكثر انسيابية، مع مدخل هواء منخفض ومصد أمامي أكثر قوة، يكمله خطوط الزاوية corner fins والخطوط المجعدة البسيطة على السيارة، بحيث يحقق طراز كونا إن لاين لها دخولا سلسا إلى العلامة التجارية N التي تطرحها هيونداي، ويزيد من جاذبيتها، وبالتالي يوسع من نطاق عملائها.
وستشهد الأسابيع المقبلة الكشف عن مزيد من تفاصيل “كونا” و”كونا إن لاين”.

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