“هيونداي” تطلق “توسان” الديناميكية الجديدة

عمان- أطلقت شركة هيونداي موتور، أمس، سيارة هيونداي توسان Tucson 2021 الجديدة كليًا، التي تعد الجيل الرابع من سيارات الدفع الرباعي المدمجة C-SUV من الشركة والمصممة لتكون نموذجًا عالميًا، بقاعدة عجلات طويلة أو قصيرة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ويجسد الطراز الجديد من توسان أهمية خاصة لشركة هيونداي؛ حيث تعد توسان من أكثر سيارات الشركة شهرة وانتشارا، وحققت مبيعات عالمية كبيرة بلغت أكثر من 7 ملايين سيارة منذ إطلاق أول طراز منها في العام 2004. وتتوقع هيونداي أن يجذب الطراز الجديد المزيد من العملاء بما يتميز به من تصميم متطور ورحابة وإمكانيات رقمية رائدة في فئتها، فضلا عما يوفره من قيادة ديناميكية وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

وبمناسبة إطلاق توسان 2021، قال توماس شيميرا، رئيس قسم المنتجات في مجموعة “هيونداي موتور”: “يسعدنا أن نقدم سيارة توسان الجديدة كليًا، التي تعكس التحول الذي تقوده هيونداي في مجال تصنيع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، فقد حرصنا في الجيل الرابع أن نقدم فيها الخصائص كافة التي تجعلها معيارًا جديدًا للابتكار وتتصدر فئتها، حيث تقدم مزيجًا رائعًا من التصميم والتكنولوجيا والأداء”.

وسيبدأ بيع توسان الجديدة بالكامل في كوريا في أيلول (سبتمبر) كموديل 2021، وسيتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة والأسواق العالمية الأخرى كموديل 2022 بدءًا من النصف الأول من العام المقبل.

وكشفت هيونداي عن سيارة توسان الجديدة عبر الإنترنت، بسبب الظرف الذي سببته الجائحة العالمية، داعية كل من يهتم باستكشاف السيارة SUV الأكثر تقدمًا من هيونداي على الإطلاق لمطالعة النموذج اونلاين، في استجابة من الشركة للاتجاه العام للبقاء في المنزل. ويمكن مشاهدة المؤتمر الصحفي العالمي الأول لتوسان الجديد كليًا على موقع Hyundai.com وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، إضافة إلى قناة هيونداي، وهي منصة المحتويات العالمية التي أطلقتها الشركة مؤخرًا والتطبيق التفاعلي لأجهزة التلفاز الذكية.

ويعبر التصميم الخارجي الجديد لسيارة توسان عن هوية التصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness المميز لشركة هيونداي. وتجسد توسان SUV الجديدة ما يطلقه مصممو هيونداي على الهيكل الخارجي الجديد لها “parametric dynamics”، ذلك أن سطحه شبه بالجواهر لمزيد من تميزها في فئتها.