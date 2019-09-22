“هيونداي” تطلق حملة ترويجية على سيارة “كريتا” الجديدة

عمان- أطلقت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، حملة ترويجية جديدة، وذلك تشجيعا للزبائن لاقتناء سيارة هيونداي كريتا الجديدة موديل 2020.

وبهذه المناسبة، قال السيد مجدي النشاشيبي، نائب الرئيس، مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: “يسرنا دوما أن نقدم العروض والتسهيلات لزبائننا الكرام، وهذا العرض الجديد على سيارة هيونداي كريتا، التي أطلقتها شركة هيونداي رسمياً كسيارة كروس اوفر منافسة في الأسواق العالمية، مستنداً على مكامن القوة في طرازات هيونداي كافة، وخصوصا سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، معززاً إياها بأحدث ابتكارات التصميم والهندسة التي تبدعها الصانع الكوري الأول هيونداي، مع الحفاظ على القيمة الكبيرة التي تقدمها هذه السيارة لمشتريها، والتي نعززها من خلال العرض المالي الميسر الذي نقدمه”.

ويشتمل العرض على تمويل ميسر يتكون من دفعة أولى 10 % فقط والباقي على ثماني سنوات، علما بأن سيارة هيونداي كريتا تتمتع بكفالة مصنعية لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كلم أيهما أسبق.

وتشمل أبرز مزايا كريتا الأنيقة التصميم الخارجي الجديد والتقنية للمقصورة المتسمة بالراحة، والرحابة ضمن مقاييس مدمجة، فيما زُود بنظام قوة حركة يقدم تركيبة ممتازة من الأداء والاقتصاد في استهلاك الوقود تتيح مستوى كفاءة أعلى، مع محرك البنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 ليتر، بناقل أتوماتيكي ذي ست سرعات. وتشمل التحسينات كذلك خفض الضوضاء داخل المقصورة وتعزيز ديناميكيات القيادة بصورة ملحوظة، بفضل هندسة بدن السيارة المتسم بالقوة، إلى جانب مجموعة مختارة من أحدث مزايا السلامة والراحة.