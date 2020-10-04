“هيونداي” تطلق عرض صيانة الخريف بمركز البيادر

عمان – الغد – أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، عن إطلاق عرض صيانة الخريف الخاص للخدمات في مركز الصيانة وقطع الغيار ومركز الخدمة السريعة، لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، الكائن في منطقة البيادر الصناعية، والذي يستمر من يوم الثالت ولغاية الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ويشمل العرض حسما يبلغ 35 % على كل أجور الصيانة وعلى أسعار قطع الغيار على هذا العرض شامل السيارات الصالون وباصات H1 وبكبات H-100 وارد الوكالة فقط.

وبهذه المناسبة، قال مجدي النشاشيبي، نائب الرئيس لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: “يسرنا ان نقدم لزبائننا الكرام هذا العرض الخاص بالصيانة وقطع الغيار، والذي يشمل حسما استثنائيا، وندعوهم لانتهاز الفرصة والاستفادة منه للقيام بصيانة سياراتهم ومركباتهم وابقائها في أحسن حالة فنية حفاظا على راحتهم وسلامتهم والتي هي نصب أعيننا ومحل اهتمامنا الدائم”. وسيتم استقبال الزبائن من السبت الى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:30 مساءً، والخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 مساءً.