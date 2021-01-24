“هيونداي” تعرض الفن الرقمي الرائد عالميا

دبي- أعلنت شركة هيونداي موتورز عن إبرامها شراكة مع مؤسسة Rhizome التابعة للمتحف الجديد بنيويورك، يقدم بمقتضاها الطرفان الدعم اللازم للمساعي الفنية الرقمية المبتكرة والمعارض، وتستمر حتى العام 2022.

وسيرتكز التعاون بين الجانبين على الانضمام إلى معرض “World on a Wire” الجماعي الجديد الذي ينطلق لأول مرة في 28 كانون الثاني (يناير) الحالي، وفي الوقت ذاته يتم عرض المنتجات الفنية في Hyundai Motorstudio في بكين وعلى موقع المعرض: http://worldonawire.net

ويسعى المعرض لاستكشاف المنتجات الفنية المرتبطة بالتقنيات الرقمية الجديدة مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI)، كما يقدم ما يمكن اعتباره أشكال حياة اصطناعية فنية، ويستكشف إمكانيات وجمالية المحاكاة بالحاسوب “computational simulation”.

وحول الشراكة، قال وونهونغ تشو، رئيس قسم تجربة العملاء في هيونداي موتورز: “تقود رؤية هيونداي المتمثلة في “التقدم من أجل الإنسانية” كل ما نقوم به، وتأتي شراكتنا مع Rhizome لتعكس هذه الرؤية، ونأمل بأن تلهم هذه المبادرة الآخرين وأن تعزز الشغف بالفنون الإبداعية، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة، وندعوكم لزيارة هذا المعرض أينما كنتم لمشاهدة الإمكانيات اللامحدودة التي يطرحها لقاء الفن بالتكنولوجيا”.

وأنشئت مؤسسة Rhizome في العام 1996 وصارت تابعة للمتحف الجديد الشهير في مدينة نيويورك منذ العام 2003، وتعد مؤسسة فنية رائدة مكرسة للفن الرقمي والثقافة، لعبت دورًا أساسيًا في التعريف بالفن المتعامل مع التقنيات الشبكية وسهلت انتشار الفن الرقمي التجريبي الرائد.

وحول التعاون مع هيونداي، قالت ليزا فيليبس، مديرة المتحف الجديد توبي ديفان لويس: “تلتقي في الشراكة الجديدة خبرة Rhizome الكبيرة الخاصة باتجاهات الفن الرقمي مع شريك مثالي له باع في التكنولوجيا هو شركة هيونداي موتورز، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى دعم الفنانين والمبدعين أصحاب الرؤية من خلال توفير مساحات حية عبر الإنترنت وخارجه لعرض مواهبهم المميزة”.