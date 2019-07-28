“هيونداي” تعلن وصول الطراز الجديد من “آتوس”

عمان- أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن وصول الطراز الجديد من سيارتها “آتوس” الشهيرة من فئة سيارات المدينة الصغيرة.

وبهذه المناسبة قال مجدي النشاشيبي، نائب الرئيس في مؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن: “تعتبر “آتوس” أحد أهم طرازات هيونداي المتنوعة، وهي تلبي رغبات واحتياجات محبي السيارات الصغيرة الرشيقة والمخصصة للتنقل داخل المدن بكل كفاءة واقتدار، وتتميز آتوس بشكلها الجديد بالعديد من المميزات، من ناحية الأداء الذي يجمع بين النشاط والاقتصاد المثالي في استهلاك الوقود، ومن ناحية الجوانب العملية وراحة وسلامة الركاب، والأهم من ذلك الاعتمادية والجودة المثبتة لسيارات هيونداي والدعم الراسخ الذي تقدمه مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، والذي يجعل من اقتناء سيارة هيونداي تجربة ممتعة وذات قيمة لا تضاهى”.

وتأتي هيونداي آتوس الجديدة بتصميم متميز عصري مستمد من اللغة التصميمية المتجددة لعائلة هيونداي، ومع محرك مطور بسعة 1.1 لتر يولد قوة 68 حصان، متوفر مع علية سرعات يدوية من خمس سرعات أو أوتوماتيكية من أربع سرعات، يمكن هذه السيارة الرشيقة أجاء مهامها داخل المدينة أو على كافة الطرقات بكل خفة وحيوية، ومع استهلاك لا ينافس للوقود يجعلها من أفضل سيارات فئتها.

وتتمتع هيونداي آتوس الجديدة بباقة من مواصفات السلامة والراحة، ومنها الوسائد الهوائية ونظام ABS لمنع انغلاق المكابح، وخاصية بلوتوث مع امكانية التحكم الصوتي عبر المقود، بالاضافة للعديد من المواصفات المبتكرة.

ومن الجدير بالذكر أن سيارة هيونداي آتوس الجديدة متوفرة للاطلاع من خلال معارض مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبد الله الثاني وطبربور، وعبر الموزعين المعتمدين في عمان وكافة مدن المملكة.