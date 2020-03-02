“هيونداي” تعين بان سن جيونغ نائبا لرئيس الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي- أعلنت شركة هيونداي موتور أمس تعيين الكوري بان سن جيونغ كنائب رئيس جديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بمقتضى مهام منصبه؛ يشرف جيونغ على عمليات الشركة في المنطقة من المقر الإقليمي الرئيسي لهيونداي بإمارة دبي في الإمارات، حيث سيكون مسؤولا عن تعزيز وجود الشركة وعلامتها التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويمتلك جيونغ خبرة عريقة وممتدة داخل شركة هيونداي تساعده على تطوير النتائج المرجوة من تعينه في منصبه الجديد، حيث شغل في السابق منصب نائب رئيس قسم عمليات هيونداي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط، كما شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق لشركة هيونداي موتور الهند. وعمل كذلك في مناصب عدة للشركة في كل من بولندا وتركيا.

وبمناسبة تعيينه، قال السيد بان سن جيونغ: “يسرني أن أعين كنائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة هيونداي موتور، لأن خبرتي الطويلة بالشركة ومعرفتي الجيدة بعلامتها التجارية وبعملياتها الرئيسية ستساهم في تحقيق المزيد من النجاح. وكنائب للرئيس في هذه المرحلة المهمة، فإنه لدى مسؤولية كبيرة تتمثل في البناء خلال العام 2020 على ما حققته الشركة في العام 2019 من تقدم ملموس على الرغم من التحديات التي واجهتها، وأن نحافظ على زخم النمو لدينا للوصول إلى أعلى نسب مبيعات، وفي سياق تحقيق ذلك، نأمل أن نترك علامة فارقة في الأسواق العالمية”.