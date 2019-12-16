“هيونداي” تقدم عرضا خاصا لسيارة “سوناتا هايبرد”

عمان- أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة ترويجية للتسهيلات المالية لشراء سيارة هيونداي سوناتا هايبرد، الرائدة في الفئة الهجينة.

ويشمل العرض الجديد إمكانية شراء السيارة الجديدة بدفعة أولى 20 % عالهوية فقط والتقسيط لمدة تصل إلى ثماني سنوات بالتعاون مع بنك القاهرة عمان، بالإضافة لهدية قسيمة بنزين بقيمة خمسمائة دينار، وصيانة مجانية لغاية 5000 كلم، هذا وتتمتع هيونداي سوناتا هايبرد بكفالة مصنعية على نظام الهايبرد 7 سنوات/ 150,000 كم.

وقال مجدي النشاشيبي، نائب الرئيس في مؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن: “تعد سيارة هيونداي سوناتا هايبرد من أفضل سيارات المتمتعة بتقنية الهجين في السوق، وهي ذات تصميم مميز، وتأتي غنية بالعديد من التجهيزات والإضافات الراقية والمتطورة، ويسرنا تقديم هذا العرض الخاص عليها، والذي ارتأينا من خلاله توفير خيار ميسر لزبائننا الكرام لتمويل امتلاك هذا الطراز الفخم المميز، والذي يعد من الأكثر انتشارا في الأسواق الأردنية، ويأتي هذا العرض من قبيل حرصنا على تسهيل عملية الشراء لعملائنا الكرام وتوفير خيارات دفع مرنة ومناسبة لحاجاتهم وقدراتهم”.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض الخاص الذي يسري العمل به حتى نهاية العام الحالي، ومشاهدة سيارة سوناتا هايبرد المميزة، مراجعة معارض هيونداي- مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله وصالة عرض الصيانة، عمان/ بيادر وادي السير/ المنطقة الصناعية، علماً بأن المعارض مفتوحة لاستقبال الزبائن من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.