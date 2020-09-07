“هيونداي” تكشف عن تطورات أنيقة لسيارة “كونا”

دبي- كشفت شركة هيونداي موتور عن سيارة كونا SUV الصغيرة الحجم المطورة، وكذلك عن سيارة كونا إن لاين الجديد تماما.

مع التصميم الجديد؛ تعود هيونداي كونا، المصنفة كأفضل سيارة متعددة الاستخدامات في أميركا الشمالية العام 2019، لعملائها بتحديث تصميم جريء يحافظ على شخصيتها الفريدة. فقد تمت ترقية التصميم الخارجي للسيارة B-SUV وادخال تحسينات مختلفة تجعلها أكثر جاذبية للعملاء ممن تتميز حياتهم بالنشاط والحركة. وفي الوقت نفسه، تقوم هيونداي بتوسيع تشكيلتها من سيارات B-SUV من خلال إطلاق كونا إن لاين- KONA N Line الرياضي الجديد كليا. وأهم ما يميز العلامة التجارية N عالية الأداء أنها تأتي بأغطية بلون الهيكل وسبويلر خلفي كبير بالإضافة إلى لمسات تصميم خاصة بـ N Line.

وبمناسبة الكشف عن كونا إن، قال سانغ يوب لي، نائب الرئيس الأول، رئيس مركز التصميم العالمي لشركة هيونداي: “من المثير للاهتمام أن كل من اقتنى سيارة كونا أفاد بإحساسه بالسعادة أثناء قيادة هذه السيارة الرائعة، التي يلهم تصميمها كل من يقعد على عجلة القيادة للشعور بالإيجابية، وهو ما أردنا بالفعل أن نكرسه لدى عملائنا لحثهم على استكشاف الحياة بابتسامة من داخل كونا.” وتتوفر كونا لأول مرة بإصدارها الجديد N Line بالعديد من الإضافات، حيث تجمع بين متعة القيادة والمظهر الرياضي الأنيق. ويبرز كونا إن لاين -KONA N Line من خلال نهايته الأمامية والخلفية المستوحاة من رياضة السيارات، ومع وجود كسوة لون الهيكل وتصميم العجلات على هيئة الماس.

تتميز مقدمة سيارة كونا N Line بسمات ديناميكية في المصد الأمامي، والمتصل بشكل متناغم وموحد مع موائمة اللون لغطاء قوس العجلة، مع مدخل هواء منخفض ومصد أمامي أكثر قوة، يكمله خطوط الزاوية corner fins والخطوط البسيطة على السيارة، يزيد من جاذبيتها، وبالتالي يوسع من نطاق عملائها، فضلا على الألوان المميزة التي تأتي مع طراز إن لاين.

وعزز التصميم الخلفي لكونا “إن” الصورة الديناميكية للنموذج. إذ يشتمل المصد الخلفي على ناشر ديناميكي هوائي مركزي كبير بلون مغاير للجسم بالإضافة إلى كاتم صوت مزدوج أحادي الجانب. تم تشكيل واجهة المصد من زوايا مجعدة بشكل حاد وزعانف على شكل حرف N لتحسين تدفق الهواء.

وأصبحت هيونداي “كونا” رمزا في فئتها بفضل التصميم الجريء والمتقدم والشخصية المغامرة التي تتميز بها، وتمنح تحديثات التصميم الحالية سواء الأمامية أو الخلفية، سيارة كونا الجديدة مظهرًا أنيقًا ومتطورًا مع الحفاظ على روحها القوية التي يعرفها عنها عملاؤها. ويبرز تصميم الواجهة الأمامية الجديد المذهل بألواح واقية ملفتة للنظر، ففي الجزء العلوي، ينتهي غطاء المحرك الممتد بحدة فوق الشبكة المركزية بشكل عريض ومميز يمنح كونا مظهرا قويا.