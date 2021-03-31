هيونداي تكشف عن سيارة توسان الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

عمان – أطلقت شركة هيونداي موتور طراز سيارة توسان-TUCSON الجديد كليًا الـSUV المدمجة، والتي تم تطويرها لتعزيز خبرة القيادة للعملاء في الشرق الأوسط و إفريقيا. ويدخل أحدث طراز من توسان السوق باعتباره الإصدار الأحدث والأكثر ديناميكية وابتكارًا وتنافسية في فئته، ويعكس مزيجًا رائعًا من التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، والأداء، والمساحة الداخلية، والتصميم الخارجي.

وتتميز السيارة الجديدة التي تمثل الجيل الرائع من توسان، والمصنفة كأكثر سيارات هيونداي مبيعًا على مستوى العالم، بأنها أكبر وأوسع من سابقاتها. وتتوفر توسان الجديدة بقاعدة عجلات طويلة وقاعدة عجلات قصيرة، فضلا عن تميزها بالتفاصيل الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توفير تجربة القيادة الفريدة والممتعة.

تتمتع توسان الجديدة بميزة فريدة يمكن للعملاء الاستفادة منها هي تصميم المقاعد الأمامية بتهوية تعتمد على مادة القماش المصنوعة منها المقعد، والتي اعتمدت سابقاً على المقاعد الجلدية فقط، لتصبح بذلك هيونداي أول شركة مصنعة للسيارات تقدم خيار النسيج للمقاعد الأمامية مع نظام التهوية، مما يوفر مزيدًا من الراحة للعملاء أثناء التنقل.

وتتطلع شركة هيونداي موتور في الربع الثالث من هذا العام إلى طرح طراز السيارة الكهربائية الهجينة (HEV) من توسان، بالإضافة إلى نموذج N Line في وقت لاحق.

ويعتمد تصميم السيارة الجديدة على هوية التصميم “الرياضي الحسي” من هيونداي، ليبرز النظرة المستقبلية والرياضية للشركة في طرازات SUV.

تصميم خارجي يعكس الأناقة والغموض

تشمل الميزات الموجودة في الشكل الخارجي للسيارة وجود مصابيح DRL للإضاءة المخفية في المقدمة، مع تصميم يأخذ شكل الجوهرة مدمج في شبكة المبرد البارامترية، والجذابة للغاية عند تشغيلها في الليل، فضلاً على وجود مصد ذو نمط حديث دقيق، وتم تطوير تصميم شبكة المبرد، مع غياب أي خطوط لغطاء المحرك ليظهر شكل غطاء المحرك الطويل الأنيق والضخم.

وتعزز الخطوط الجانبية الجريئة وأقواس العجلات الخلفية الضخمة المظهر الرياضي للسيارة، مع التصميم الفريد لقالب DLO اللافت للنظر الذي يجعل من توسان الجديدة أكثر فخامة. كما تم تجديد أقواس العجلات الخلفية، وهي الأكبر في فئتها، بينما تكمل العجلات ذات القطر الأكبر والإطارات البارامترية المظهر الأنيق.