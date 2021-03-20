“هيونداي” تكشف عن طراز “ستاريا” المستقبلي الفاخر

دبي- كشفت شركة هيونداي موتور عن الصور التشويقية الأولى لسيارتها ستاريا- STARIA، الجديدة متعددة الأغراض- MPV. إضافة إلى سيارة ستاريا بريميوم -STARIA Premium، المطورة عن النموذج القياسي للمركبة الجديدة.

وتهدف هيونداي من خلال تقديم مركبة الميني فان الجديدة ضمن أسطولها الرائد من السيارات، إلى وضع بصمة جديدة تسهم في تشكيل مستقبل وسائل النقل، من خلال اسم “ستاريا” التي يجمع شقين هما “STAR” و”RIA” للتدليل على الرؤية المستقبلية لتصنيع السيارة وخصائص تصميمها الانسيابية الرائعة التي تظهر في التناغم الواضع في منحنياتها والهيكل البسيط لها. وتعكس مركبة الفان الصغيرة “ستاريا” التزام مجموعة هيونداي بإنتاج مركبات تنقل ذكية مستقبلية، ومفهوم “التقدم من أجل الإنسانية” الذي أطلقته هيونداي العالمية سابقاً؛ حيث تأتي ستاريا بخصائص مطورة تركز على راحة السائق وتوقير تجربة تنقل مريحة للركاب، تجعل وقت التنقل أكثر فعالية.

وتأتي ستاريا بمظهر خارجي جديد يوحي بالغموض والإثارة يشابه تصميم المركبات الفضائية ويعكس السرعة والقوة. ويبرز الجزء الأمامي إضاءة طويلة أفقية تعمل خلال النهار، ومصابيح أمامية جديدة أسفلها. وصممت نوافذها البانورامية الموسعة والخطوط السفلية بشكل يوحي باتساع المقصورة الداخلية. كما صمم ارتفاع كابينة السيارة بما يحقق أقصى حد للراحة، ما يجعل من السيارة الجديدة المتطورة مثالية لكل من الاستخدامات سواء التجارية والعائلية.

وبمناسبة الكشف عن السيارة الجديدة، قال لي سانغ يوب، نائب الرئيس الأول؛ ورئيس مركز التصميم العالمي لـ”هيونداي”: “تعلن ستاريا، التي تندرج تحت مجموعة هيونداي لمركبات الفان الصغيرة، عن عصر جديد للتنقل، ونتوقع أن توفر هذه السيارة الرائعة تجربة قيمة وجديدة تماماً لعملائنا من خلال صفاتها المبتكرة والتصميم غير المسبوق”.

ويتاح تصميم “ستاريا بريميوم” المتفوق في أسواق مختارة، ليشكل بذلك نقلة في تاريخ التنقل الحديث بحكم ما تمتاز به من خصائص رياضية وتصميم راقي. وستشهد الأسابيع المقبلة كشف هيونداي عن المزيد من التفاصيل الخاصة بكل من مركبتي الفان الجديدتين ستاريا وستاريا بريميوم.