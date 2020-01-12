“هيونداي” تكشف عن منظومة مستقبلية متكاملة للنقل الحضري

لاس فيغاس- كشفت شركة “هيونداي موتور”، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، عن رؤيتها المبتكرة للتنقل الحضري، الرامية إلى المساعدة على تنمية مدن المستقبل المتمحورة حول الإنسان وتعزيز إمكانيات التنقل فيها.

وعرضت “هيونداي موتور” ثلاثة حلول للتنقل تشمل “النقل الجوي الحضري” و”مركبات الاستخدام المحدد” ووحدة “هب” المركزية الخاصة بتيسير التنقل وإقامة الأنشطة المجتمعية.

وتهدف هيونداي استنادا على حلول التنقل هذه، إلى تحرير مدن المستقبل والأفراد من قيود الزمان والمكان، واكتساب المزيد من القيمة في حياتهم. وتعمل الشركة في هذا الإطار على تسريع تنفيذ رؤيتها المرتبطة بعلامتها التجارية والمتمثلة بـ”إحراز التقدم من أجل الإنسانية”، فضلا عن السعي نحو أن تصبح “مقدما لحلول التنقل الذكي”. وتعمل حلول “النقل الجوي الحضري” و”مركبات الاستخدام المحدد” ووحدة “هب” المركزية ضمن منظومة منسجمة ومتكاملة، مؤدية أدوارا رئيسية في تنشيط التنقل في مدن المستقبل وإثراء حياة الناس فيها. ويربط “النقل الجوي الحضري” بين الأرض والجو، في حين تربط “مركبات الاستخدام المحدد” الناس بعضهم ببعض على الطرقات، ويتكامل حلا التنقل الذكيان هذان عبر وحدة “هب” المركزية، التي سيتم بناؤها في مدن المستقبل لتشكيل منظومة التنقل.

وأكدت هيونداي، من خلال رؤيتها لمنظومة الربط المبتكرة هذه، التزامها بتيسير التنقل على الأفراد والمجتمعات وإحداث تجربة تنقل مختلفة ترتقي بالمعيشة في المدن إلى مستويات أرفع. وتتماشى هذه الرؤية أيضا مع “استراتيجية 2025″، وهي خطة الشركة للابتكار على المدى المتوسط والرامية للتحول إلى هيكلية أعمال قائمة على ركيزتين؛ “مركبة التنقل الذكية” و”خدمة التنقل الذكية”.

وبهذه المناسبة، أكد يوسون تشونغ النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور، أن المجموعة أخذت في اعتبارها عند تطوير منظومة التنقل الذكي داخل مدن المستقبل كل ما يهم حياة الناس في المدن، قائلا إن مكونات هذه المنظومة التي تتألف من “النقل الجوي الحضري” و”مركبات الاستخدام المحدد” ووحدة “هب” المركزية ستكفل “تنشيط الحياة في المدن بإزالة القيود التي تعيق سلاسة التنقل الحضري، ومنح الناس الوقت لمتابعة أهدافهم، والمساهمة في خلق مجتمع متنوع”.