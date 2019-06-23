“هيونداي سوناتا” الجديدة تتألق بطابعها الرياضي الجديد المتميز

دبي- تستعد صالات عرض السيارات لاستقبال سوناتا الجديدة كلياً؛ مركبة السيدان متوسطة الحجم ذات الشهرة الواسعة من هيونداي، والتي تأتي في جيلها الثامن بمظهر كوبيه رياضي أنيق رباعي الأبواب يُبرز أحدث أساليب التصميم التي ابتكرتها العلامة التجارية، وهو التصميم “الرياضي المؤثر” Sensuous Sportiness.

وتصل سوناتا ذات التصميم الجديد إلى الأسواق بهيئة أكثر قوة ومهابة بفضل تصميم شامل وُضع في “ستوديو كاليفورنيا للتصميم” التابع لهيونداي، لتتميز بشبك أمامي ذي تصميم حديث وفتحات متوالية الانحدار مؤطر بعناصر مميزة للإضاءة الأمامية، علاوة على خلفية جديدة تماماً. وتُحيط خطوط الكروم الزخرفية بمصابيح الإضاءة النهارية ذات المظهر العصري اللافت الذي يكمّله التصميم الجديد للعجلات. وتأتي سوناتا الجديدة كلياً مبنية على قاعدة مركبات الجيل الثالث الجديدة من هيونداي التي جرى تصميمها لتحقيق أسلوب جديد تماماً من أساليب القيادة.

وقال مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط “إن كل جيل جديد من المركبة سوناتا، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، استطاع أن يرتقي بمستوى الجودة والقيمة لهذه المركبة بين مركبات السيدان متوسطة الحجم”، مشيراً إلى أن هذا التطور الأخير “يُرسي معياراً جديداً للأناقة والابتكار والتقنية”، وأضاف: “تُعيد سوناتا الجديدة كلياً النظر في توقعات العملاء بفئة سيارات السيدان فتقدم تصميماً أكثر إثارة من قبل وذا طابع رياضي أوضح، لا سيما وأن سوق السيارات باتت تنقسم انقساماً متزايداً إلى فئات أكثر تخصصاً”.

وتمثل مصابيح LED النهارية في أول تصميم من نوعه من هيونداي والمضمنة في خطوط الكروم الأمامية، السمة الأكثر تميزاً في المظهر الخارجي الجديد للمركبة سوناتا. فهذه المصابيح تبدو وكأنها جزء من زخرفة الكروم عند إيقاف تشغيل المركبة، ولكنها ما تلبث أن تضيء عند تشغيل المحرك. أما مصابيح LED الأمامية المزودة بميزة الالتفاف الديناميكي فتنير الطريق أمام السائق بوضوح عالٍ عند حلول الظلام.