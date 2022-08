هيونداي وجينيسيس وكيا يحصدون جوائز “ريد دوت” عن فئة تصميم العلامات التجارية والإتصالات 2022

فازت “هيونداي موتور”، و”جينيسيس” و”كيا”، العلامات التجارية الثلاث للسيارات التابعة لمجموعة “هيونداي موتور”، بثماني جوائز عن فئة التصميم، بما في ذلك جائزتين في فئة “أفضل الأفضل” Best of the Best، وست جوائز “Winner”، وذلك في إطار جوائز منظمة “ريد دوت” الألمانية العالميةRed Dot عن فئة تصميم العلامات التجارية والإتصالات لعام 2022، التي استضافها مركز التصميم الألماني Westfalen Zentrum Nordrhein.

وفاز جناح معرض هيونداي موتور في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2022، الذي شكل مناسبة لمشاركة رؤية الشركة في مجال تصميم واستخدام الإنسان الآلي، الذي من شأنه توفير حرية التنقل الغير محدود في العالم الحقيقي وفي عالم ميتافيرس، بجائزة Best of the Best ، وهي أعلى وسام يمكن أن تقدمه لجنة التحكيم، عن فئة منصات المعارض.

وكشفت هيونداي موتور، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيةCES 2022 ، عن مفهومها الجديد “ميتاموبيليتي” Metamobility، الذي يشير إلى تفاعل أجهزة الروبوتات مع البشر لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات التنقل في كلٍ من العالم الحقيقي وميتافيرس، بدءاً من منصتها الجديدة للوحدات الروبوتية تحت عنوان “تقنيات التنقل للأشياء” (MoT)، حيث أتيحت لزوار جناح معرض هيونداي فرصة تجربتهم. كما كشفت هيونداي عن منصاتها المعيارية Plug & Drive (PnD) وDrive & Lift (DnL)، باعتبارها حلول شاملة لنظامها البيئي MoT، وروبوت Boston Dynamics ‘Spot® رباعي الأرجل، وروبوت Atlas TM المشابه للبشر ويتحرك بقدمين.

بالإضافة إلى ذلك، كرّمت جائزة “ريد دوت”، شركة “هيونداي موتور”، بجائزة “Winner” عن صالات عرض هيونداي موتور Songpa في فئة متاجر العلامات التجارية. وتوفر هذه الصالات، مساحة جديدة وتجربة عملاء بناءً على خدمة كونسيرج هيونداي. وترمز الشبكات الشبكية المتداخلة غير القابلة للصدأ والمتكررة ومشابك التجميع البالغ عددها 2100 داخل وخارج مبنى صالة العرض، إلى إلتزام هيونداي الثابت بكامل عمليات تصنيع وبيع السيارات.

وفي إطار العلامة التجارية الفاخرة جينيسيس، حصلت كل من صالة عرض”جينيسيس سوجي- Genesis Suji”و” جينيسيس أنسيونج- Genesis Anseon”و”جينيسيس هاوس نيويورك- Genesis House New York” على جائزة “ريد دوت”، لتصميم أفضل الصالات التجارية بالتجزئة. وفاز المجسم الفني المستوحى من السيارة الكهربائية جينيسيس GV60، داخل صالة العرض في كوريا الجنوبية بجائزة “الاتصال المكاني- Spatial Communication”. بالإضافة إلى ذلك، فازت قمرة القيادة المتكاملة للسيارة المتصلة (ccIC) من “جينيسيس” بجائزة عن فئة “واجهة المستخدم”. وتعكس هذه الجوائز، الأسلوب المميز الذي تعتمده “جينيسيس” للتعبير عن هوية علامتها التجارية بصورة بصرية في جميع المساحات وتجارب العملاء.

وتجدر الإشارة، إلى أهمية جائزة “Best of the Best”، التي حصدتها صالة عرض “جينيسيس سوجي- Genesis Suji في فئة متاجر العلامات التجارية. إذ أعادت “جينيسيس سوجي” تعريف تجربة عملاء السيارات الكورية. وتعمل المنشأة المكونة من أربعة طوابق والممتدة على مساحة 4991 متراً مربعاً، بشكل متزامن كمعرض للسيارات ومنصة لتقديم الخدمات ومركز اختبارات القيادة. وتشكل أول مساحة من نوعها في كوريا تجمع بين العروض التقديمية وبرامج الخدمات.

وتعكس صالة العرض “جينيسيس أنسيونج- “Genesis Studio Anseong “، التي تمتد على مساحة 663 متراً مربعاً، في تناقض صارخ مع بيئة مركز التسوق الأبيض الساطع، جرأة أحدث آلات القيادة للعلامة التجارية في إطار رؤية مستقبلية للتصميم والصوت والإضاءة، والتي تتيح الفرصة أمام العملاء لتجربة النماذج المتقدمة للغاية بشكلٍ مباشر.

من جهتها، تُعتبر صالة العرض “جينيسيس هاوس نيويورك- Genesis House New York “، واحة متطورة في قلب المدينة، وتشكل ملاذاً مميزاً. وتتضمن الكثير من الأمور التي تستحق الاستكشاف، من المجسمات الفنية إلى المأكولات الكورية التقليدية، إلى جانب مجموعة منتجات جينيسيس المتميزة. كما يمكن للزوار المشاركة في حفل الشاي الكوري، والاستمتاع في الوقت نفسه بالمناظر البانورامية لنهر هدسون ومتنزه هاي لاين.

ابتكرت “جينيسيس”، الحملة الإبداعية الخاصة بسيارة GV60، من خلال مفهوم ركز على الكرة البلورية، وهي واحدة من أبرز ميزات طراز السيارة. وتم تجهيز المجسمات الفنية المصاحبة للوحدات 400 × 400 × 80 المصنوعة من فيلم مزدوج اللون على الوجهين، والذي حوّل الموقع من خلال الانعكاسات البراقة، ما أدى إلى تحقيق مساحات متحركة.

وتأتي الجوائز المتعلقة بصالة العرض هذه، كثمرة تعاون جمع “جينيسيس” مع شركة الهندسة المعمارية Suh Architects ومقرها سيول، حيث عملا معاً بشكلٍ وثيق لتقديم فلسفة العلامة التجارية في سياق ثقافي. ومن خلال تحقيق وإبراز هوية العلامة التجارية لـشركة “جينيسيس”، ضمن السياق الفريد للمدينة التي تشغلها كل مساحة، كانت العلامة التجارية قادرة على نقل رسائل متسقة جنباً إلى جنب مع خصوصية كل مكان.

بالإضافة إلى ذلك، تربط قمرة القيادة المدمجة في السيارة المتصلة ccIC، من “جينيسيس”، المجموعة ونظام المعلومات والتسلية وشاشة العرض الرأسية في شاشة بانورامية، ما يحقق نموذجاً عالي التقنية وإمكانية استخدام رائعة. وتوفر أول وحدة تحكم متكاملة في قمرة القيادة في العالم، تجربة مستخدم جديدة للعملاء من خلال توزيع وربط محتويات كل نظام بشكل طبيعي في نظام المعلومات والتسلية.

أعادت شركة كيا، من جديد التأكيد على قدرتها وميزتها التنافسية، من خلال الفوز بجائزة Winner عن دليل إرشادات التصميم الخاص بالشركة Corporate Design Guides . ويُعتبر “Kia CI Guideline”، دليل تصميم، يهدف إلى إيصال هوية الشركة باستمرار للعملاء العالميين بما يتماشى مع اتجاه العلامة التجارية الجديدة للشركة واستراتيجيتها. ويورد هذا الدليل المبتكر، أوصاف عناصر تصميم العلامة التجارية، مثل الشعار والعبارات الدعائية. وتخطو شركة كيا، منذ إعادة إطلاق علامتها التجارية العام الماضي، خطوات سريعة نحو المستقبل لتصبح “مزود حلول التنقل المستدام”.