وائل جمعة: قطر شرفت العرب بتنظيمها المميز للمونديال

الدوحة – أبدى وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم، وسفير برنامج إرث قطر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، سعادته الكبيرة بتنظيم دولة قطر الرائع للمونديال.

وقال جمعة في تصريحات إعلامية: “قطر شرفتنا كلنا كعرب، والأجواء العربية في البطولة ممتعة، حتى أننا نشعر كأن البطولة في مصر او الجزائر او المغرب أو تونس، كلنا هنا كعرب ساعدنا في نجاح في البطولة والتفينا حول كل المنتخبات العربية، وقطر ردت على الحملات الخارجية بالعمل وبدون كلام، وأثبتت للعالم كله أننا لدينا ثقافة واحترام وغيرت الصورة التي كانت مأخوذة عن العرب أننا لا نستطيع تنظيم كأس العالم”.

وتابع قائلا “بعيدا عن الأجواء المثالية في الملاعب والشوارع ومناطق المشجعين، قطر نجحت في فرض كلمتها على ضيوف المونديال، هناك مجهودات كبيرة لفرض الالتزام على الجميع داخل البطولة سواء لاعبين أو جماهير أو غير ذلك، وهذا في حد ذاته انتصار كبير، وأفضل شيء أراه حتى الآن”.

وأشار جمعة “على المستوى الفني هذه البطولة هي الأقوى والأبرز على مستوى العالم، ورسالتي للجميع أن يستمتعوا بالأجواء المثالية والممتعة لكل عاشق لكرة القدم، بعيدا عن أي شيء أخر، وكل التوفيق والدعم والمساندة لكافة المنتخبات العربية، فنحن محظوظون بالتواجد في قطر وقت تنظيم كأس العالم”.

وبخصوص منتخب قطر وخروجه المبكر من البطولة قال “الفريق القطري يمتلك لاعبين جيدين، ولكنهم واجهوا ضغطوا كبيرة لم يستطيعوا تحملها، كما أن القرعة أوقعتهم في مجموعة قوية تضم كلا من السنغال وهولندا، والمنتخب الإكوادوري ظهر بشكل ممتاز أيضا، ولم يكن التوفيق حليف العنابي في هذه المباريات”.

وأردف “كنت أتمنى ظهورهم بشكل أفضل من ذلك، ولكنها هي كرة القدم، كان الأداء مخيبا في ظل الإعداد القوي للبطولة، وكنا ننتظر أكثر من ذلك من اللاعبين لأن هذا جيل مميز تم إعداده منذ سنوات، ولكنه عانى من الضغوط بسبب تنظيم البطولة على أرض قطر ووسط الجمهور، ولم يستطع التعامل معها”. -(د ب أ)