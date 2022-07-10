وائل رمضان: نعيش أنا وسلاف في نفس المنزل رغم الانفصال

كشف الفنان السوري وائل رمضان خلال تواجده في برنامج شو القصة مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات أن مشاعره زادت نحو طليقته الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعد الانفصال

وكما أكد رمضان أنه يتمنى لو أن الانفصال تم قبل 10 سنوات حتى تزيد مشاعره.

وائل رمضان بعد طلاقه من سلاف فواخرجي: ازداد حبي لها

وخلال الحلقة كشف الفنان وائل رمضان عن معلومة صادمة جدا، حيث قال إنه وبالرغم من الانفصال ما زال يعيش مع طليقته في نفس المنزل.

وفجر رمضان مفاجأة صادمة للجمهور وقال إنهما لم يتطلقا حتى اليوم، وأن ما بينهما مجرد انفصال، وقد يعودان لبعضهما أو يقررا الطلاق لاحقا لكنهما حتى هذه اللحظة ما زالا متزوجين.