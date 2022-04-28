وائل رمضان يتغزل بطليقته سلاف فواخرجي: سيدة الحب والجمال والدفء

تصدر تبادل كل من الممثلة السورية سلاف فواخرجي وزوجها السابق الممثل السوري وائل رمضان التعليقات الرومانسية حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، والتي أتت بعد فترة قصيرة على إعلان انفصالهما.



وفي التفاصيل، فقد حرصت فواخرجي على تمني التوفيق لطليقها رمضان في عمله الجديد، إذ علّقت على منشور له عبر صفحته الخاصة على فيسبوك أعلن فيه عن مسلسله الجديد “شرف”، وقالت:”مبروك ودايماً للأعلى” مع إيموجي قلب.

ليرد عليها رمضان متغزلاً بها بالقول:”شكرا يا سيدة الحب والجمال والدفء شكرا سيدتي”. (وكالات)

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