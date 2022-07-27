وائل رمضان يعايد سلاف فواخري بعيد ميلادها، لترد: رح تبقى حاضر من أول عيد ميلاد لآخر يوم

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة السورية سلاف فواخرجي، لتكمل عامها الـ45.

وبهذه المناسبة، كتب طليقها، الممثل السوري وائل رمضان، على حسابه الخاص على فيسبوك، معايدة لها قال فيها:

سلاف الغاليه ع قلبي وكتير:

كانوا زمان المحبين يبعتوا رسائل ورقها من برا أزرق وأحمر ويعطروها والمحبوبين يبوسوا المكتوب كتير قبل ما يفتحوها وكانت تتعطر بالكلونيا المتوفره ..هيك كان زمان …انا بحن لهديك الايام وكتير وبحس إني هونيك مش هون …بس حتى هي قتلوها فينا وصارت حلم ..

واليوم ….

وأضاف: مع إني حبيتك بأول عيد ميلاد الك التقينا فيه سوا …بتمنى من قلبي تكوني مبسوطة وبصحة وعافية ورضا وسلام .. وأيامك كلها حلوة متلك ومتل روحك الدافيه .. ويصير اللي بتحبيه متل ما بتحلمي واكتر

يا أم الحمزه والعلي..

وائل رمضان ..

لترد عليه فواخرجي: قلبك النضيف هو اللي بيرسم الزمان وبيعطر الايام وال هون وال هنيك …

ورح تبقى حاضر .. من اول عيد ميلاد … لآخر يوم …

الله يحميك أبا الحمزه و علي …

هذا وكشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، قبل عدة أشهر، نبأ انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان.

حيث نشرت فواخرجي عبر حسابها في إنستغرام، منشورا طويلاً مؤثرا وصفت فيه حالةً الانفصال، قائلة: “قلبي كما يُقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدي ولكنه القدر..”.

يذكر أن سلاف ووائل كانا متزوجين منذ عام 1999.

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