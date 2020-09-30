“واتسآب” يتيح إرسال الصور ومقاطع الفيديو ذاتية التدمير!

عمّان-الغد– يعمل “واتس آب” على ميزة نصية سرية للتدمير الذاتي تحذف الصور ومقاطع الفيديو من هاتف المستلم.

وعادة ما يتعين عليك القيام بذلك يدويا، ولكن الميزة الجديدة تتيح لك تعيين انتهاء صلاحية تلقائي. وتسمى Expired Media، حيث “تلغي” الصورة بعد أن يرى المستلم الصورة ويخرج من الدردشة.

وسيساعدك هذا في الحفاظ على خصوصية صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

ورُصدت هذه الميزة من قبل عملاء “واتس آب” الفائقين في WABetaInfo، الذين يكتشفون بانتظام التحديثات القادمة للتطبيق.

وكتب الفريق: “أرسل “واتس آب” للتو تحديثا جديدا من خلال Google Play Beta Program، وبذلك يصل الإصدار إلى 2.20.201.1. وعندما يقرر المستخدم إرسال وسائط بصلاحية محددة – الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF – ستختفي الوسائط في هاتف المستلم، بمجرد مغادرته الدردشة”.

وستتمكن من تنشيط الميزة من خلال النقر على زر جديد بجوار مربع الرسالة. وستختفي الصورة تماما، على الرغم من تحذير المستلم قبل مغادرته الدردشة.

ويُقال بالفعل إن “واتس آب” يعمل على ميزة تدمير ذاتي مماثلة للنصوص.

والأهم من ذلك، يتيح تطبيق الدردشة بالفعل حذف الصور من هاتف شخص آخر بعد إرسالها، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

وتقول الأخبار السيئة إنه لا توجد طريقة لمعرفة متى ستصل هذه الميزة إلى “واتس آب” – إن وجدت.

ويقوم “واتس آب” باختبار تجريبي للميزات الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تعمل. وفي بعض الأحيان ينتقلون إلى الإصدار المباشر من “واتس آب”، ربما مع المراجعات.

وفي أوقات أخرى، سيتم إلغاؤها تماما دون أن تتاح الفرصة للمستخدمين العامين لتجربتها.

ومع ذلك، يبدو من المحتمل أن هذه الميزة ستنجح، بالنظر إلى مدى وصولها إلى الاختبار التجريبي.