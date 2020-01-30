واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة.. فهل جهازك بينها؟ وماذا تفعل؟

الغد- يعد تطبيق واتساب من أشهر تطبيقات الدردشة على الهواتف الذكية ويستخدمه مئات الملايين حول العالم، لكن هذا التطبيق سيتوقف عن العمل على عدد من الهواتف الذكية بما فيها بعض هواتف آيفون، فما هي تلك الأجهزة؟ وماذا تفعل إذا كنت تملك أحدها؟

كانت شركة واتساب أنهت عمل تطبيقها على بعض أجهزة بلاكبيري ونوكيا في عام 2016، وفي 2017 أوقفت عمل التطبيق على عدد محدود من هواتف أندرويد وويندوز وآيفون التي تعمل بنسخ قديمة من أنظمة التشغيل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت واتساب أنها ستوقف دعم كافة الأجهزة العاملة بنظام ويندوز فون بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، مع قرار إيقاف الدعم نهائيا لبعض هواتف أندرويد و”آي أو إس” بحلول 1 فبراير/شباط 2020.

وخلال أيام قليلة سيتوقف دعم واتساب للأجهزة العاملة بإصدار أقدم من الإصدار 4.0.3 من نظام التشغيل أندرويد الذي طرح في 2011، مما يعني كافة هواتف أندرويد التي تعمل بالإصدار 2.3.7 وما هو أقدم، وبالتالي لن تتأثر سوى تلك الأجهزة التي يزيد عمرها على عقد من الزمن.

وبالنسبة لمستخدمي آيفون فإن الأجهزة المتأثرة هي تلك العاملة بالإصدار 8 من نظام “آي أو إس” الذي طرح في 2014 أو ما هو أقدم.

وسبب إيقاف دعم تلك الأجهزة هو أنها لن تقدم نوع الإمكانيات التي تحتاجها الشركة لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، بحسب ما صرحت واتساب عند إعلان الأمر.

هل سيتوقف واتساب عن العمل؟

لن يتوقف واتساب على الفور عن العمل على الأجهزة المتأثرة، لكنها لن تتلقى أي تحديثات مستقبلية، كما لن تطور الشركة أي إصدارات جديدة لتلك الهواتف، مما يعني في نهاية المطاف إنهاء الخدمة وتوقف التطبيق عن العمل.

كما لن يتمكن مستخدمو التطبيق على تلك الأجهزة من إنشاء حسابات جديدة، أو إعادة تأكيد الحسابات الحالية بعد تاريخ 1 فبراير/شباط 2020.

ماذا تفعل؟

في حال كنت تستخدم أحد تلك الهواتف المتأثرة بقرار واتساب فإنه ينصح بالترقية إلى أحدث إصدار متاح لهاتفك من نظام التشغيل قبل الموعد المحدد لإيقاف الدعم.

ورغم أن العديد من هواتف أندرويد المتأثرة بقرار واتساب صدرت قبل 2011 فإنه يمكن ترقيتها إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل وبالتالي إمكانية استمرار استخدام واتساب.

وكانت آبل طرحت الإصدار “آي أو إس 9” في 2015، مما يعني أن أي شخص يمتلك آيفون “6إس” أو أحدث سيكون آمنا.

وتاليا الهواتف التي طرحت قبل إصدار “آي أو إس 8” وإمكانية ترقيتها إلى الإصدار “9 كي” تستمر في دعم واتساب:

آيفون 6/آيفون 6 بلس: يمكن ترقيتها إلى “آي أو إس 9” لدعم واتساب.

آيفون 5/ آيفون 5إس/آيفون 5سي: يمكن ترقيتها إلى “آي أو إس 9” لدعم واتساب.

آيفون 4إس: يمكن ترقيتها إلى “آي أو إس 9” لدعم واتساب.

آيفون 4 وأقدم: لا يمكن ترقيتها إلى “آي أو إس 9″، وستفقد دعم واتساب.

ماذا إذا لم تستطع تحديث نظام التشغيل؟

في حال كان هاتفك لا يدعم التحديث إلى إصدار متوافق مع واتساب من نظام التشغيل فإنه لن يكون أمامك خيار سوى شراء هاتف جديد، وحفظ دردشاتك الحالية على واتساب.

وللقيام بذلك توجه إلى واتساب وافتح الدردشة التي ترغب في حفظها وانقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة ثم انقر فوق “المزيد” واختر “تصدير الدردشة”.

ويمكنك في الخطوة التالية تحديد ما إذا كنت ترغب بتصدير الدردشة مع كافة الوسائط أم تصدير مجرد الرسائل النصية، وبعد ذلك سيتم توجيهك لاختيار أين تريد حفظ الدردشات (بريد إلكتروني، أو تخزين سحابي..).