واتساب يقدم دردشة بنفس الحساب عبر هواتف متعددة

قال موقع The Verge إن شركة واتساب تبدو وكأنها تعمل على خاصية تعدد الأجهزة، وهي الخاصية التي تتيح للمستخدم الدردشة بنفس الحساب على عدة هواتف أو على هاتف وحاسب لوحي، وفقاً لصورة لقطة شاشة موجودة في نسخة بيتا التجريبية من التطبيق.

وتعطي الصوة تعليمات وإرشادات لتسجيل الجهاز الذي يتم استخدامه كجهاز ثانوي أو «مصاحب» عن طريق إجراء مسح لرمز بواسطة الهاتف الرئيسي، ولكن لا يوجد في الوقت الحالي أي رمز فعلي لإجراء المسح عليه.

وسبق أن ظهرت صورة لنسخة بيتا سابقة أظهرت أن الأجهزة يمكن أن تحصل على إمكانية مزامنة الرسائل التي تصل حديثاً مع أنها مشفرة من الطرف إلى الطرف.

وعند الربط بين تلك الصورة مع الصورة التي ترد فيها عبارة «سجل الجهاز كمصاحب» والتي ترشد المستخدم إلى كيفية استخدام واتساب على جهاز آخر، يصبح لدينا دليل على أن هذه الخاصية قيد التنفيذ وربما نراها قريباً.

وتم العثور على الصورتَين في نسخة أندرويد من التطبيق، ويشير ذلك إلى أن الخاصية ستدعم الدردشة على هاتف ثانوي أو الحاسب اللوحي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخاصية ستتوفر على نظام التشغيل iOS ومتى سيتم إطلاقها، ولكن سبق أن ظهرت دلائل تشير إلى أن ذلك سيحدث.

وتدعم واتساب فنياً استخدام الحساب على عدة أجهزة بالفعل، وذلك عبر خاصية الأجهزة المرتبطة، وهي لا تدعم الآن سوى استخدام الحواسب كأجهزة ثانوية. وتتوفر الخاصية على كل من iOS وأندرويد.

ونشرت واتساب خاصية الأجهزة المرتبطة كنسخة تجريبية عامة في نوفمبر 2021، وقد قامت بتحسينها منذ ذلك الوقت (ولكن ما تزال هناك بعض المزايا غير المدعومة، حسب جهازك الرئيسي وما هو).

ولكن بينما تعتبر خاصية الأجهزة المرتبطة مفيدة لمستخدمي الحواسب والدسكتوب، لكنها لا تقدم فائدة كبيرة لمن لديهم هواتف ثانوية أو حواسب لوحية.