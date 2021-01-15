“واتس آب” يعلق تحديث سياساته بشأن حفظ بيانات المستخدمين

عمان-الغد- أرجأت شركة واتس آب ، الجمعة، تعديل شروط خدمة التطبيق عقب احتجاجات المستخدمين.

وأكدت الشركة التابعة لفيسبوك، أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير.

كما أشارت إلى أنها ستبذل جهدا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن سياسة الخصوصية والأمن الجديدة، مؤكدة أنها التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول طريقة جمع البيانات واستخدامها، وأن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.

وكانت “واتس آب” قد بدأت قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها – وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير، فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.