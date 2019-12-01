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واتفورد يتخلى عن خدمات مدربه فلوريس

منذ 3 ساعات

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لندن – قرر واتفورد الإنجليزي الأحد التخلي عن خدمات مدربه الإسباني كيكي سانشيز فلوريس، وذلك غداة الهزيمة أمام ساوثامبتون (1-2) في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت اقالة المدرب الإسباني البالغ من العمر 54 عاما بعد تحقيقه انتصارا واحدا في 10 مباريات خاضها مع الفريق منذ عودته اليه خلفا لمواطنه خافي غارسيا في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وسبق لكيكي سانشيز أن درب واتفورد لموسم 2015-2016 قبل أن يعود لبلاده من أجل الاشراف على إسبانيول من 2016 حتى 2018، ومن بعده شنغهاي شينخوا الصيني لموسم 2018-2019.

وأفاد رئيس واتفورد سكوت دوكسبوري أن: “تعيين مدرب جديد سيكون وشيكا، ومع بقاء ثلثي هذا الموسم تقريبا، سنوفر كل الدعم اللازم للأشهر القادمة من أجل تحقيق النجاح”. (أ ف ب)

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