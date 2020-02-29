واتفورد يلحق بليفربول الخسارة الأولى هذا الموسم

لندن- حقق واتفورد مفاجئة مدوية وألحق بضيفه ليفربول المتصدر الخسارة الاولى هذا الموسم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة السبت في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وأوقف واتفورد سلسلة 44 مباراة دون خسارة في الدوري لليفربول بفضل السنغالي اسماعيلا سار (54 و60) وتروي ديني (72)، وحرمه من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري والذي توقف عند 18 مشاركة مع مانشستر سيتي. (أ ف ب)