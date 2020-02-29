آخر الأخبار الرياضةالرياضة

واتفورد يلحق بليفربول الخسارة الأولى هذا الموسم

منذ 33 دقيقة
جانب من المباراة -(أ ف ب)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن- حقق واتفورد مفاجئة مدوية وألحق بضيفه ليفربول المتصدر الخسارة الاولى هذا الموسم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة السبت في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وأوقف واتفورد سلسلة 44 مباراة دون خسارة في الدوري لليفربول بفضل السنغالي اسماعيلا سار (54 و60) وتروي ديني (72)، وحرمه من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري والذي توقف عند 18 مشاركة مع مانشستر سيتي. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

الفيصلي بطلا لـ “كأس الكؤوس” على حساب الجزيرة (صور)

منذ 3 ساعات

اختتام الاسبوع الثالث من بطولة البنك العربي تحت 17 عاما

منذ 4 ساعات

فيروس كورونا يعكّر صفو كرة القدم الإيطالية

منذ 4 ساعات

لاتسيو يفوز على بولونيا ويتصدر الدوري الإيطالي

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock