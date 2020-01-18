واتفورد يهدر ركلة جزاء ويتعادل مع توتنهام

واتفورد (إنجلترا) – عزز واتفورد مسيرته بالبقاء دون هزيمة للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أخفق في الانتصار لرابع مباراة تواليا بعدما أهدر ركلة جزاء ليتعادل دون أهداف مع ضيفه توتنهام هوتسبير يوم السبت.

ونفذ المهاجم تروي ديني ركلة الجزاء في الدقيقة 69 بعدما لمس يان فرتونجن مدافع توتنهام الكرة بيده بعد تسديدة جيرار ديلوفو لكن الحارس باولو جازانيجا أنقذ التسديدة.

وظهر توتنهام، الذي بقي دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، بشكل جيد وكانت أخطر الفرص عن طريق لوكاس مورا لكن واتفورد رد بقوة في الشوط الثاني.

وسدد عبدولاي دوكوري الكرة بجوار المرمى بعد الاستراحة لكن توتنهام صنع بعض الفرص أيضا وأهدر ديلي آلي فرصة خطيرة.

وكاد توتنهام أن يخطف الانتصار قرب النهاية عن طريق إيريك لاميلا لكن الكرة خرجت من على خط المرمى.

وحصد واتفورد 14 نقطة من آخر سبع مباريات تحت قيادة المدرب الجديد نايجل بيرسون وتقدم إلى المركز 16 بينما يحتل توتنهام، الذي خرج بشباك نظيفة لأول مرة خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، المركز السابع.

– (رويترز)