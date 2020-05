واتفورد يُعارض خطة عودة البريميرليغ بسبب عدم تكافؤ الفرص

لندن – أعلن نادي واتفورد، معارضته لخطة استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، رافضا خوض الجولات المتبقية من الموسم على ملاعب محايدة، كما تنوي الرابطة.

وبهذا انضم واتفورد لكل من برايتون آند هوف ألبيون وأستون فيلا اللذين أعلنا رفضهما لقرار العودة في وقت سابق.

وأشار رئيس النادي والمدير التنفيذي، سكوت دوكسبوري، عبر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت إلى أن خوض ما تبقى من مباريات على ملاعب محايدة “يعرض الإنصاف والنزاهة الرياضية للخطر”.

ويأتي موقف إدارة “الهورنتس” ليعقد من مشروع عودة الدوري الإنجليزي، حيث من المنتظر أن تجتمع أندية الدوري الـ20 يوم الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، ومن الضروري الحصول على 14 صوتا مؤيدا للعودة على الأقل من أجل الموافقة على المبادرة، وعلى خطة استئناف الدوري.

