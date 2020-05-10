واتفورد يُعارض خطة عودة البريميرليغ بسبب عدم تكافؤ الفرص

لندن – أعلن نادي واتفورد، معارضته لخطة استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، رافضا خوض الجولات المتبقية من الموسم على ملاعب محايدة، كما تنوي الرابطة.

وبهذا انضم واتفورد لكل من برايتون آند هوف ألبيون وأستون فيلا اللذين أعلنا رفضهما لقرار العودة في وقت سابق.

وأشار رئيس النادي والمدير التنفيذي، سكوت دوكسبوري، عبر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت إلى أن خوض ما تبقى من مباريات على ملاعب محايدة “يعرض الإنصاف والنزاهة الرياضية للخطر”.

ويأتي موقف إدارة “الهورنتس” ليعقد من مشروع عودة الدوري الإنجليزي، حيث من المنتظر أن تجتمع أندية الدوري الـ20 يوم الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، ومن الضروري الحصول على 14 صوتا مؤيدا للعودة على الأقل من أجل الموافقة على المبادرة، وعلى خطة استئناف الدوري.

15-16 🆚 93-95 Which one would you choose? Place your vote in our app! 📱 https://t.co/0CmO0Jjhqz

📱 https://t.co/YVK1z8ZJxx pic.twitter.com/oi4BKQNMHc — Watford Football Club (@WatfordFC) May 9, 2020

إلا أن هناك سبعة أندية حاليا لا تؤيد هذا الأمر، رغم إعلان 3 منها فقط عن رغبتها، ولهذا فإنه ليس من المنتظر إجراء التصويت في اجتماع الاثنين، وعلى الأرجح سيتم تأجيله لموعد لاحق عندما تضع الحكومة معايير السلامة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف دوكسبوري: “أعتقد أننا لن نلعب أيضا أمام جماهير. هذا أمر واضح في الوضع الحالي. ولكن، يقال لنا الآن أننا لن نلعب مبارياتنا أيضا على ملعبنا (فيكاراج رود)، مع الأفضلية التي يعنيها هذا الأمر”.

وأردف: “أطباء النادي يعملون وسط ظروف لم يجربها أي طبيب من قبل. بإرشادات تعتمد على الافتراضات أكثر من الوقائع العلمية. ومع كل هذه المخاطر على الصحة، يطلب منا إكمال بطولة تختلف تماما عن الشكل الذي بدأت به، وتنهي وجود ناد صغير مثل واتفورد في البريميرليغ”.

وأتم رئيس النادي تصريحاته: “هل هذا عدل؟ هل يتطابق مع النزاهة الرياضية. قطعا لا. الأمر سيكون بمثابة دوري صغير مشوه من 9 مباريات”، وقبل توقف البطولة في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي وباء (كوفيد-19)، كان واتفورد يحتل المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، حيث يبتعد بفارق الأهداف فقط عن منطقة الخطر. (إفي)