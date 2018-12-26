“واحة أيلة” تحصل على جائزتين في لندن

عمان- حققت شركة «واحة أيلة للتطوير»، إنجازا جديدا يضاف لرصيد إنجازاتها؛ حيث فازت مؤخراً بجائزتين من جوائز العقارات الدولية التي أعلنت في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد تسجيلها أعلى مجموع نقاط من فئة النجوم الخمس مقابل جميع منافسيها في جوائز العقارات الإفريقية والعربية الذي أقيم في دبي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتفوقت أيلة على مئات الشركات العقارية العالمية والعربية بعد خضوع مشاريعها لتدقيق مكثف من قبل لجنة تحكيم متخصصة؛ حيث حازت على جائزة أفضل مشروع ترفيهي على المستوى العربي عن قرية المرسى في أيلة والتي تشمل فندقين وهما؛ فندق حياة ريجنسي أيلة العقبة وفندق آرت العقبة إلى جانب مركز تسوق ومقاه ومطاعم، بالإضافة إلى 75 شقة مطلة على البحيرات والمارينا.

وقد نال التصميم المعماري لمشروع فلل أيلة على جائزتين وهما؛ أفضل تصميم معماري على المستوى العربي وأفضل تصميم معماري على المستوى العالمي عن فئة المشاريع السكنية متعددة الوحدات، وقد استلم الجائزة المكتب المعماري المصمم للمشروع.