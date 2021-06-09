واحة أيلة تطلق حملة تطوُع لموظفيها لتنظيف مرافقها

العقبة -تحت عنوان “أيلة هي بيتنا جميعاً”، نظمت شركة واحة أيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و 9 ) حزيران (يونيو) الحالي حملة تطوعية لفرق عملها لتنظيف “الواحة”، و المرافق التابعة لها.

ووجهت إدارة الموارد البشرية في الشركة رسالة دافئة للموظفين تدعوهم فيها للمشاركة الطوعية في حملة التنظيف حيث أفادت “نفخر بأننا جزء من عائلة أيلة وهي بمثابة بيتنا جميعاً، لذا من الضروري أن يظهر بيتنا في أفضل حلة دائماً، لذا أحضر روحك الإيجابية وشاركنا في حملة تنظيف لمرافق الشركة”

وشملت حملة التنظيف التي لقيت تجاوباً كبيراً من قبل فريق العمل في “أيلة” منطقتي الجولف وقرية المرسى.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود التي تنفذها شركة واحة أيلة للتطوير التي تظهر ثقافتها المؤسسية القائمة على الاستدامة وتشجيع ثقافة الانتماء والتطوع، عبر برامج لحماية البيئة والطبيعة والتنوع الحيوي سواء داخل أيلة أوالمساهمة في الجهود الوطنية الخاصة بهذا الشأن على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتتبنى أيلة أفضل الممارسات البيئية التي تعزز نمط العيش المستدام، وقد قامت بتنفيذ مجموعة مبادرات وبرامج لإحداث تأثير إيجابي ملموس على مستوى المجتمع المحلي والحياة الطبيعية وبرامج توعية وتثقيف بيئي تعزز اعتماد أسلوب حياة صديق للبيئة، كما نفذت شراكات فاعلة مع مؤسسات عامة ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات عالمية ذات خبرة في هذا الميدان لضمان أفضل الطرق في حماية البيئة.