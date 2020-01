وادا” ترفع ملف إيقاف روسيا إلى محكمة التحكيم بنهاية الأسبوع

لوزان (سويسرا) – سترفع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” قضية استبعاد روسيا عن المنافسات الرياضية لاربع سنوات على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، الى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في “نهاية الاسبوع”، بحسب ما ذكر مصدر في الوكالة لـ (فرانس برس).

وستبقي أعلى محكمة رياضية في العالم التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها على ايقاف روسيا المفروض الشهر الماضي او الاقتناع من الطرف الروسي المعترض على القرار.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية الاربعاء في لوزان ملف الايقاف الروسي، وقال المتحدث باسمها مارك ادامز لفرانس برس “بطبيعة الحال ننتظر القرار (من كاس) قبل البدء بالنظر في التفاصيل”.

