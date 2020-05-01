وادي الأردن: “سوسة النخيل” تكبد مزارعين خسائر

علا عبداللطيف

الغور الشمالي – تفتقد أشجار النخيل المنتشرة في مناطق وادي الأردن، منذ بدء حظر التجول منتصف الشهر الماضي وتعطيل موظفي مديريات الزراعة، وخصوصا قسم الإرشاد الزراعي، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، من غياب الخدمات الإرشادية الزراعية، مما ساهم ذلك على انتشار آفة سوسة النخيل والتي والتي بحسب تقديرات مزراعين وجهات معنية اصابت حوالي 70 % من أشجار النخيل في الوادي، ما كبدهم خسائر في انتاجهم.

ويقدم قسم الإرشاد الزراعي النصح والإرشاد للمزارعين في كيفية التعامل مع تلك الحشرة وتوزيع المبيدات الحشرية، وايضا “الفرمونات” على المصائد، تجنبا لحدوث أي من الخسائر.

ويبلغ عدد أشجار النخيل المثمر في الأردن أكثر من نصف مليون شجرة، تنتج مختلف أنواع التمور، فيما يتجاوز معدل النمو السنوي لزراعة النخيل الـ8 %، تنتج حوالي 25 ألف طن، يشكل إنتاج تمور المجهول فيها 14 % من المحصول على مستوى العالم.

وقال المزارع خالد البشتاوي، ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعمل على تدمير أشجار النخيل، لاسيما وان الآفة تتسبب في خسارة 70 % من انتاج الاشجار، مشيرا الى ان تلك المشكلة تواجه مزارعي النخيل في كل عام، ولكن بالعادة فإن أقسام الإرشاد الزراعي تقف بجانبها لمواجهة تلك الحشرة.

واشار الى ان الظروف المالية التي يعاني منها المزارع في الوقت الحالي، تحول من قدرته المالية على شراء تلك المبيدات الباهظة الثمن، مطالبا مديريات الزراعة بإيجاد طريقة تمكن فريق العمل في قسم الإرشاد الزراعي التواصل معهم تفاديا لوقوع أي من الخسائر.

وأشار المزارع محمد المجدلاوي، الى ان من المعيقات التي تواجة مزارع النخيل في الوقت الحالي، هو صعوبة القدرة على اكتشاف الإصابة بالمرض في مراحله الأولى، وخصوصا لدى المزارعين الذين يجهلون التعامل مع هذه “الآفة”.

واكد ان ذلك يتطلب من مديريات الزراعة بالوقت الحالي اعادة كوادر أقسام الإرشاد الزراعي الى العمل، كونها كوادر مدربة مؤهلة على كشف الإصابة، والتعامل معها بشكل عاجل لتلافي انتقالها إلى الأشجار السليمة، مطالبا من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي تكثیف الزیارات

في ذات الوقت يؤكد المزارع محمد ابو عبطة، أن سوسة النخيل تشكل مصدر قلق وخطر حقيقي على مئات المزارعين، وتهدد أحد أهم الزراعات الاقتصادية في مناطق وادي الأردن، موضحا ان هذه الآفة تكمن خطورتها بسرعة انتقال العدوى بين المزارع.

واشار الى ان المزارع لم يصل إلى مزرعته في بداية الأمر، لعدم حصوله على تصاريح يمكنه من التنقل، الأمر الذي فاقم من انتشار تلك الحشرة.

واوضح ان انتشار تلك الحشرة يتطلب من المزارع مكافحة شاملة وفي آن واحد لجمیع المناطق المصابة، مشيرا الى ان هذا يتطلب جهدا من قبل مديريات الزراعة المنتشرة في مناطق وادي الأردن، لمساعدة المزارعين من خلال توعيتهم بطرق العلاج والمكافحة، وزیادة فاعلية المكافحة بحملات الرش وتزويدهم بالوسائل اللازمة.

من جانبة أكد مدير مديرية زراعة الأغوار الشمالية الدكتور موفق ابو صهيون، انه تم الايعاز للكادر الفني المتخصص بسوسة النخيل في المديرية، لعمل جولات ميدانية من أجل تفقد أشجار النخيل ومعالجة المصابة منها، مشيرا الى ان الكادر سيقوم بتوزيع “الفرمونات” على المصائد.

واشار الى ان فريق العمل سيبدأ جولة في منطقة الشيخ حسين / تل الأربعين، وبعد ذلك في المناطق الأخرى.

يذكر أن آفة سوسة النخيل ظهرت في المملكة اول مرة مطلع العام 2000، وهي آفة دولية عابرة للحدود، إذ تستطیع الحشرة الطیران بمعدل 5 كم یومیا، وغالبا ما تنتشر مع وجود أشجار مهملة سواء في مزارع خاصة أو في الشوارع أو في الحدائق المنزلية.