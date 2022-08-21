وادي الأردن: شح المياه وانقطاع الكهرباء تحديان مزمنان بالجوفة

حابس العدوان

الشونة الجنوبية – صيف لاهب يزداد حرارة عاما بعد عام في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وشح مياه الشرب، التي ما تزال تشكل معاناة يومية لاهالي منطقة الجوفة بلواء الشونة الجنوبية.

فما ان يدخل فصل الصيف حتى تبدأ أصوات الأهالي بالتعالي مطالبين بإيجاد حلول جذرية للمشكلة التي إحدى أهم التحديات المزمنة التي تؤثر على حياتهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية.

منذ ثلاثة أسابيع ينتظر سعيد العدوان وصول مياه الشرب وفق البرنامج المقرر، إلا انها لم تصل إلى الآن، موضحا انه يقوم بشراء المياه من الصهاريج على نفقته الخاصة الأمر الذي ارهقه ماديا.

ويبين أن أي منزل يحتاج كل أسبوع لصهريج مياه وبعض الأهالي يحتاج إلى تعبئة الخزانات لمرتين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياج المائي، لافتا إلى أنه وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة فإن بعض الأسر تعجز عن توفير ثمن هذه المياه ما يضطرهم إلى التزود بالجالونات.

ويرى العدوان أن المشكلة ترجع إلى سوء التوزيع إذ يتم ضخ المياه لعدة أحياء في آن واحد وعدم ضخ المياه بقوة كافية لكي تصل إلى جميع المشتركين، مطالبا مديرية المياه مراعاة الخصوصية التي تمتاز بها مناطق الأغوار خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجبر سكان الأغوار على استهلك كميات مياه إضافية.

ويشاركه الرأي وضاح الخرابشة، قائلا “منذ ثلاثة أسابيع ونحن ننتظر وصول مياه الشرب ورغم اننا خاطبنا المعنيين في مديرية المياه إلا أن المشكلة ما تزال قائمة، مشيرا إلى أن ضعف الضخ يضطر المواطنين إلى استخدام المضخات الكهربائية لتعبئة الخزانات ما يساهم في تفاقم المشكلة على بقية المشتركين.

ويصف محمد العجوري أوضاعهم بالماسأوية في ظل انقطاع مياه الشرب والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ، موضحا أن منطقة الجوفة تتعرض يوميا لانقطاعات التيار الكهربائي تمتد احيانا لساعات وقد تكون سببا آخر لانقطاع مياه الشرب.

ويبين محمد العدوان أن ألاجواء في فصل الصيف حارة جدا ولا يمكن التأقلم معها الا باستخدام المكيفات والمراوح والتي تصبح بلا فائدة مع انقطاع التيار، لافتا إلى أن الانقطاعات التي تتكرر بشكل شبه يومي تشكل معاناة حقيقية لهم سواء ارتفاع الحرارة أو الأضرار المادية التي تسببها الانقطاعات نتيجة تعطل الأجهزة الكهربائية.

ويبين مدير مياه الشونة الجنوبية المهندس ابراهيم محيسن ان مشكلة شح المياه في بعض احياء منطقة الجوفة يعود لوجود اعتداءات على الشبكة، الأمر الذي اضطر الكوادر إلى إزالتها وإعادة تركيب خط جديد لضمان وصول المياه لكافة المشتركين، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة الضخ لهذه الأحياء حسب البرنامج المقرر.

ويضيف أن المديرية انهت أعمال صيانة الآبار التي تغذي أجزاء أخرى من المنطقة وسيتم ضخ المياه لهذه الاحياء كما هو معتاد، مبينا ان كوادر المديرية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها باسرع وقت.

بدوره يعزو مصدر في شركة توزيع الكهرباء أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إلى زيادة الأحمال على المحولات والشبكات نتيجة كثرة الاعتداءات والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، موضحا ان هذه المشكلة تحد من قدرة هذه المحولات على أداء عملها بالشكل المطلوب ما يؤدي إلى عطبها أو احتراقها في بعض الاحيان أو توقفها عن العمل لفترة على الأغلب لحين إعادة تشغيلها.