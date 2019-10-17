وادي الأردن: 11 انقطاعا للكهرباء خلال حالة عدم الاستقرار

علا عبد اللطيف

وادي الأردن – شكا سكان في الأغوار من انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي الأخيرة، والتي شهد فيها اللواء رياحا وأمطارا متفرقة دامت لساعات، ما سبب معاناة لهم ولأسرهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي عزت فيه شركة توزيع كهرباء وادي الأردن أسباب الانقطاعات التي وصل عددها الى 11 انقطاعا، الى عوامل فنية عملت الشركة على إصلاحها.

وانتقد مواطنون جاهزية شركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن مع دخول اول منخفض وحالة عدم استقرار جوي وهطل أمطار بكميات بسيطة، مبدين حالة من الاستغراب عن خطة الطوارئ التي تتبعها الشركة مع دخول الموسم المطري.

وقال المواطن حسن الخشان من سكان منطقة المشارع، ان المنطقة شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في مختلف مناطق اللواء ، وفي الشيخ حسين وقليعات والزمالية، مشيرا الى انه ورغم المحاولات العديدة للتواصل مع الشركة الا ان تلك الاتصالات لم تجد نفعا.

وأكد المواطن الموطن محمد الرياحنة، أن الانقطاعات التي حدثت للتيار الكهربائي باتت سمة لمناطق الأغوار في غالبية ايام موسم الشتاء، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من هذه الانقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وأهمها إبعاد اسلاك الشبكة عن الأشجار التي تتسبب أغصانها بحدوث انقطاعات عديدة في المنطقة.

وانتقد محمد ابو عبطة، عدم استجابة ارقام خدمة الطوارئ لاتصالات المواطنين في مناطق الاغوار، مشيرا إلى محاولاته العديدة للاتصال مع لجنة الطوارئ بدون فائدة.

من جهته، عزا المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن المهندس سعيد عبيدات، حدوث انقطاعات التيار الكهربائي إلى الرياح الشديدة التي تسببت بتطاير أجسام صلبة والواح زينكو على خطوط الشبكة، إضافة إلى الصواعق والانتشار الكثيف للأشجار في وادي الأردن، التي تتسبب بقطع اسلاك الشبكة.

وبين أن مناطق في وادي الأردن شهدت 11 انقطاعا منها 7 انقطاعات في دير علا وانقطاعان في الاغوار الشمالية وانقطاعان في الشونة الجنوبية.

وبين عبيدات أن الشركة تعمل حاليا على إنشاء محطة كهرباء جديدة في منطقة المنشية، متوقعا إنجازها قبل نهاية العام الجاري، والتي من شأنها تغذية مناطق الاغوار بالتيار الكهربائي في حال حصول أي طارئ.