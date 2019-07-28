وادي السير بطلا لـ “يد الناشئات” وعمان وصيفا وكفرسوم ثالثا

بلال الغلاييني

عمان – توج فريق وادي السير، بطلا لدوري الناشئات بكرة اليد، بعد أن اعتلى قمة المسابقة عن جدارة واستحقاق، جراء الانتصارات التي سجلها في مبارياته كافة، وكان أخرها على فريق عمان بنتيجة 20-17، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وحظيت بمتابعة جماهرية جيدة من عشاق اللعبة ومحبي الفريقين.



فريق وادي السير والذي يشرف على تدريباته محمد طه ومحمد الحلو، يعتبر من الفرق القوية والمميزة في منافسات الناشئات، وهو يضم كوكبة من اللاعبات اللواتي ينتظرهن مستقبل واعد في ظل دعم الهيئة الإدارية للنادي والتي يرأسها سعيد هديب.

والحال ينطبق على فريق عمان الذي قدم اداء قويا في لقاءاته السابقة وسجل فيها الفوز، بيد أن طموحاته توقفت عند المباراة الختامية التي ذهب فيها الفوز لفريق وادي السير، ليحتل فريق عمان المركز الثاني.

بينما جاء فريق كفرسوم بالمركز الثالث، وجاء بعده فريق الفجر بالمركز الرابع، ثم فريق العربي بالمركز الخامس يليه فريق حرثا بالمركز السادس، ثم فريق البتراء بالمركز السابع.

وأقيمت لقاءات البطولة من مرحلة واحدة بمشاركة 7 فرق، وهي البطولة التي تقام لأول مرة في الأردن ولهذه الفئة التي اعتبرها رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي من البطولات المهمة التي يرتكز عليها الاتحاد كثيرا في تطوير اللعبة، خصوصا وأن اللاعبات اللواتي شاركن في البطولة هن (خريجات) مراكز الواعدين وهو المشروع الحيوي الذي ينفذه الاتحاد مطلع العام 2018.

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