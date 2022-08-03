وادي السير وعمان يتنافسان على لقب “يد السيدات” وحرثا يبتعد

بلال الغلاييني



عمان – يبدو أن الصراع على لقب دوري أندية السيدات لكرة اليد للموسم الحالي، قد انحصر فعليا بين فريقي وادي السير وعمان، وذلك حسب النتائج الفنية التي أفرزتها لقاءات الجولتين الأولى والثانية من لقاءات المربع الذهبي، والذي يضم إلى جانبهما فريقا حرثا وكفرسوم.

واللافت في دوري الموسم الحالي انخفاض المستوى الفني لحامل اللقب، والمسيطر على اللقب، منذ سنوات طويلة، فريق حرثا الذي تعرض لخسارتين في الجولتين الماضيتين أمام المتصدرين وادي السير وعمان، ليبتعد إلى المركز الثالث، في الوقت الذي باتت فيه خسارته للقب مسألة وقت.

ويتصدر فريق وادي السير الترتيب العام برصيد 4 نقاط، وذلك بفضل الفوز الكبير والمستحق الذي سجله على فريق كفرسوم بنتيجة 44 – 25، في الجولة الثانية، بينما كان فريق عمان خرج بفوز ثمين على حساب منافسه فريق حرثا بنتيجة 22 – 20، ما جعل عمان يواصل تقدمه ويشارك وادي السير بذات الصدارة، لكن فارق الأهداف ذهب لمصلحة وادي السير.

ويعتلي فريق وادي السير ترتيب الفرق المسجلة الأعلى للأهداف، بعد أن سجلت لاعباته 84 هدفا، وسجل فريق عمان 59 هدفا، وسجل فريق حرثا 50 هدفا، بينما سجل فريق كفرسوم 48 هدفا.

ومن الناحية الدفاعية، يعتبر فريق عمان الأقوى، حيث دخل مرماه 43 هدفا، تلاه فريق وادي السير ودخل مرماه 55 هدفا، ثم فريق حرثا ودخل مرماه 62 هدفا، ثم فريق كفرسوم ودخل مرماه 81 هدفا.

وكانت لقاءات الجولة الأولى شهدت فوز فريق وادي السير على حرثا بنتيجة 40-30، وفوز فريق عمان على كفرسوم بنتيجة 37-23، فيما بقيت جولة واحدة من مرحلة الذهاب لمنافسات المربع الذهبي، والتي يلتقي فيها فريقا وادي السير وعمان عند الساعة السابعة من مساء يوم غد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الرابعة من مساء يوم بعد غد في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا عمان ووادي السير عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية، وباليوم ذاته يلتقي فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن.

من ناحية أخرى تبدأ لقاءات تحديد المراكز من 5 ولغاية 7 اعتبارا من يوم السبت المقبل، من خلال إقامة الجولة الأولى التي يلتقي فيها فريقا الراية والفجر عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية، ويلتقي في الجولة الثانية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، فريقا البتراء والفجر عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية، قبل أن تختتم اللقاءات يوم الجمعة المقبل، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي الراية والبتراء عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.