وادي رم "بعيون" تلفزيون فرنسي (فيديو)

بعنوان: “الأردن.. الصحراء البرية”، نشر سمو الأمير علي بن الحسين فيديو ترويجيا باللغة الفرنسية لمنطقة وادي رم، على صفحته الخاصة في “تويتر”.

وبالفيديو، يظهر طيار منطاد الهواء، خالد الشيشاني، وهو يتأهب لأخذ السياح الأجانب برحلة جوية، للاستمتاع بجمال “تضاريس وادي القمر” من الأعلى.

وفي التقرير المصور الذي أنتجه تلفزيون “تي إف 1” الفرنسي، جاء فيه: “عند رؤية وادي رم من السماء، يمكن للمرء أن يتأمل صحراء بسيطة من الرمال والمنحدرات. ولكن على الأرض، على الجمل، على متن القطار العريق، أو أثناء الركض، تعد صحراء وادي رم بمثابة مكان مناسب لنسيان الوقت والهروب منه”.

وأضاف التقرير: “على مدار العام، تستأجر الإنتاجات الدولية قطار الحجاز مقابل مبالغ طائلة، لعرضه في أفلامها، فبين وادي رم والسينما، تاريخ طويل من الإخلاص والتفاني”.

لمشاهدة الفيديو في الأسفل:

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