وادي موسى والكرمل وشباب الحسين يواصلون الصدارة.. والوحدات يعاني

خالد المنيزل

عمان – واصلت فرق وادي موسى والكرمل وشباب الحسين انتصاراتها، مع نهاية الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وتتنافس بقوة على المراكز الثلاثة الأولى، بينما ما يزال فريق الوحدات يعاني من نزف النقاط بانتظار التحاق المحترف البرازيلي برونو الذي ينتظر انتهاء عقوبته من الموسم الماضي، وعودة الثنائي محمد دقماق وأحمد العواملة من الإصابة. وعكس فريق العودة كل التوقعات وقدم مباريات قوية كان ابرزها الفوز على الوحدات 3-2، وبنفس الأسلوب نجح فرق مليح بخطف نقطة من الوحدات أيضا، بينما ما يزال فريقا عيرا وصما ينتظران تذوق طعم الفوز خلال المراحل المقبلة.

3 فرق بالصدارة

حافظ وادي موسى على موقعه السابق والدفاع عن اللقب، بعد ان قدم مستويات متطورة بينت ان الفريق لن يتخلى عن لقبه بسهولة، مستفيدا من محترفيه اليمني جمال مفتاح والبرازيلي كرفالو.

واستثمر فريق الكرمل قدرات محترفيه البرازيليين دوغلاس وآجور، للاستفاده منهما في العمليات الهجومية والدفاعية، ويعتبر التعاقد مع آجور مكسبا كبيرا للفريق لما يتمتع به من قوة هجومية من العمق والخط الخلفي.

ويمكن القول ان فريق شباب الحسين استعاد موقعه الطبيعي وارتقى للمراكز المتقدمة، بعد ان استثمرت إدارة النادي فوزه بلقب الكأس وعجلت بالتعاقد مع محترفين لسد النقص، وهذا الأمر منح الفرق قوة اضافية للمنافسة بقوة على اللقب.

ومن الناحية الرقمية: يتصدر فريق وادي موسى برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط، ولم يخسر أي شوط، وله 150 نقطة، وعليه 105 نقاط ونسبته المئوية 1.4286.

وحل ثانيا فريق الكرمل وله 6 نقاط، وخسر شوطا واحدا، وله 174 نقطة وعليه 129 نقطة، ونسبته المئوية 1.3488.

وحل ثالثا فريق شباب الحسين برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط وعليه 2، وله 195 نقطة وعليه 159 نقطة، ونسبته 1.2264.

الوحدات ينزف النقاط

واصل فريق الوحدات نزف النقاط في الجولتين الأولى والثانية، فقد خسر نقطتين أمام العودة ونقطة أمام فريق مليح، علما بأن هذه النقاط كانت محسومة له من الناحية النظرية والفنية، وتراجع الفريق للمركز الرابع فقد حقق الفوز على مليح 3-2، وخسر بنفس النتيجة أمام العودة 2-3، وله 3 نقاط، ولديه 5 أشواط وعليه 5 أشواط، وله من النقاط 215 نقطة، وعليه 195 نقطة، ونسبته 1.1026.

العودة ومليح يفاجآن الوحدات

عكس فريقا العودة مليح كل التوقعات، خاصة أمام فريق الوحدات المرشح الأقوى لنيل الدوري للموسم الحالي، وخطفا منه النقاط والأشواط الأمر الذي مكنهما من التواجد في المركزين الخامس والسادس، فريق العودة له نقطتان، وفاز بثلاثة أشواط وعليه 5، وله 154 نقطة، وعليه 182 نقطة، ونسبته 0.8462، بينما فريق مليح له نقطة واحدة، ونال 3 أشواط وعليه 6 أشواط، ونسبته 0.8634.

عيرا وصما والهروب من القاع

ما يزال فريق عيرا يحتل الترتيب السابع، بينما صما بالترتيب الثامن، حيث لعب الفريقان مباريات قوية، فلعب عيرا أمام الكرمل وشباب الحسين، بينما لعب صما أمام وادي موسى والكرمل، فريق عيرا له شوطان وعليه 6، وله 158 نقطة وعليه 197 نقطة، ونسبته 0.8020، بينما لم يفز فريق صما بأي شوط وعليه 6 أشواط ، وله 104 نقاط، وعليه 150 نقطة، ونسبته 0.6933.

نتائج الجولتين الأولى والثانية

فاز وادي موسى على صما والعودة بنتيجة 3-0، وفاز الكرمل على عيرا 3-1 وعلى صما 3-0، وفاز شباب الحسين على مليح وعيرا بنفس النتيجة 3-1، وفاز الوحدات على مليح 3-2، وخسر أمام العودة 2-3.

مباريات الجولة الثالثة

تنطلق غدا الخميس مباريات الجولة الثالثة، حيث تقام 4 مباريات 3 منها في صالة الأمير فيصل بالقويسمة، حيث يلعب شباب الحسين مع صما الساعة 4، يليها عند الساعة 6 مباراة وادي موسى مع الكرمل، يليها عند الساعة 8 مباراة الوحدات وعيرا، بينما يلعب العودة مع مليح الساعة 5 في صالة الأمير هاشم في مادبا.