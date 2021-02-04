وادي موسى والكرمل يعتذران عن “طائرة” الأندية العربية

خالد المنيزل

عمان- قررت إدارتا ناديي وادي موسى والكرمل، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري التاسعة والثلاثين، المقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 18 إلى 29 آذار (مارس) المقبل.

وعزا الناديان قرار الاعتذار عن عدم المشاركة، لتردي الوضع الصحي المرتبط بتفشي وباء فيروس كورونا، وعدم توفر الدعم المالي اللازم، إلى جانب عدم جاهزية الفريقين من الناحية الفنية.

وألمح إداريو الناديين إلى أن قرار المشاركة يعد صعبا، من الناحية الفنية لضيق الوقت، الى جانب عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين محترفين لهذه الغاية، لأن الفرق المشاركة كافة تتعاقد مع لاعبين محترفين على سوية عالية.

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد وجه الدعوة للناديين قبل أسبوعين، ومنحهما مهلة كافية للرد بشأن الموافقة من عدمها، ليتسنى للاتحاد مخاطبة الوحدات (ثالث الدوري) وشباب الحسين (رابع الدوري) لاستمزاج رأيهما بشأن المشاركة في حال اعتذار وادي موسى والكرمل.

وينتظر أن يكون اتحاد اللعبة قد تسلم أمس كتابي اعتذار الناديين، وسيقوم الاتحاد بتوجيه الدعوة لفريقي الوحدات وشباب الحسين غدا.

وكان الاتحاد العربي قد عمم الدعوة قبل أسبوعين على الاتحادات العربية لمعرفة الأندية الراغبة بالمشاركة، وحدد يوم 18 شباط (فبراير) الحالي، كآخر موعد لتأكيد المشاركة من عدمها.

وادي موسى: تركيز محلي

وبين إداري فريق وادي موسى رجا الحسنات، أن إدارة النادي اجتمعت الأسبوع الحالي، وحسمت موضوع الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وتم خلال الاجتماع دراسة واقع فريق الكرة الطائرة بشكل عام، بغية المحافظة على لقب الدوري والمنافسة على بقية ألقاب بطولات الموسم الحالي، وتم التعاقد مع اللاعب إسلام دراغمة للعب مع الفريق الموسم الحالي، الى جانب اللاعب محمد دقماق الذي وقع للفريق الأسبوع الماضي، وأضاف أن الفريق بدأ التدريب من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية اعتبارا من الأسبوع الماضي.

وأكد الحسنات أن النادي جدد الثقة بالمدرب شريف عبدالله، وقام بتسجيل لاعبيه السابقين وهم: يعقوب القهوجي، بشار محارمة، أمين السطري، علي مطلق، أحمد الفرجات، إبراهيم الحسنات، بشار رجا، محمد خليفة، وما يزال يتابع بعض اللاعبين من أجل التعاقد معهم خلال الموسم الحالي، ويلاحظ خلو تشكيلة الفريق من اللاعب محمد أبوكويك.

الكرمل: معالجة مشاكل الفريق

من المنتظر أن يجتمع رئيس نادي الكرمل راكان محمود خلال الأسبوعين المقبلين، مع فريق الكرة الطائرة الأول بالنادي، للوقوف على مطالب اللاعبين وخاصة مستحقاتهم السابقة، الى جانب الاستماع لوجهة نظر عدد من اللاعبين الذين يطالبون بالتحرر من قيود النادي.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن 4 لاعبين يطالبون بالتحرر وهم: عبادة فخري وسليمان الصقر ومحمد البخيت وخالد هلال.

وكان فريق الكرمل قد عانى في سنوات سابقة من غياب عدد من لاعبيه عن المشاركة في بطولات الدوري والدرع والكأس، وطالبوا بالتحرر، إلا أن إدارة النادي رفضت طلبهم.

وأجلت إدارة النادي تسمية مدرب للفريق الأول، لما بعد الاجتماع مع اللاعبين لأخذ رأيهم بذلك، وهناك 3 مدربين من أبناء النادي مرشحين للمنصب هم: جميل أبوالرب وخالد عبدي وشاهر محمود.

وكان نادي الكرمل قد قام بتسجيل لاعبيه السابقين وهم: عبادة فخري، خالد هلال، سليمان الصقر، محمد البخيت، فارس الكردي، محمد نور، صهيب بلاونة، مصطفى حاتم، باسل شناعة، محمد صالح، ياسين مراجنة.

مشاركات سابقة

وكان شباب الحسين أول فريق يمثل الأردن في بطولة الأندية العربية، حينما شارك في منافسات النسخة الأولى التي أقيمت في مدينة طرابلس الليبية العام 1978، ويعد شباب الحسين أكثر الفرق الأردنية تمثيلا في منافسات بطولات الأندية العربية لأبطال الدوري، وحقق أفضل نتيجة في البطولة التي أقيمت في القاهرة خلال عقد التسعينيات بحلوله في المركز السادس على قائمة ترتيب الفرق المشاركة.

ومثل فريق وادي موسى الأردن 4 مرات في البطولة كان آخرها العام الماضي، كما شارك نادي الوحدات في البطولة 3 مرات، والعودة الذي كان يعرف بـ(مركز الزرقاء) سابقا مرتين، ونادي الكرمل مرتين كذلك.