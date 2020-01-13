وادي موسى يؤكد مشاركته “العربية” واعتذار الكرمل وشباب الحسين والوحدات

خالد المنيزل

عمان – اعتذرت 3 أندية محلية عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، التي ستقام في مصر خلال شباط (فبراير) المقبل، وهي أندية: الكرمل وشباب الحسين والوحدات، حيث وجه اتحاد اللعبة الدعوة لنادي الوحدات للمشاركة في بطولة الأندية بعد اعتذار فريقي الكرمل وشباب الحسين، بينما أكد نادي وادي موسى رسميا مشاركة فريقه في البطولة.

وذكر نائب رئيس نادي الوحدات غصاب خليل، أن فريق ناديه غير جاهز للمشاركة في الوقت الحاضر، لأن الفريق يمر بمرحلة إعادة بناء، بعد اسناد قيادة الفريق للمدرب البرازيلي اوزمار.

وأضاف خليل، أن النادي منح المدرب البرازيلي اوزمار ولجنة الكرة الطائرة في النادي برئاسة أمين السر عوض الأسمر، صلاحيات كاملة من أجل اعادة هيكلة الفريق، واختيار اللاعبين القادرين على تمثيل نادي الوحدات بأفضل صورة، من أجل عودة الألق من جديد للطائرة الوحداتية، ومع إشراف المدرب على الفئات العمرية بالنادي وخاصة فريق الشباب.

وقال خليل، أن المدرب واللجنة المشرفة على الفريق، استفادوا من التجارب السابقة، وسيتم وضع خطة متكاملة من اجل اعادة الفريق لمستواه والاستفادة من اللاعبين الشباب ليكونوا نواة للفريق، مبينا أن النادي طالب اللجنة برفع كافة الاحتياجات اللازمة للفريق والميزانية المقترحة للموسم الحالي، من أجل توفيرها.

وحول اللاعبين المحليين المحترفين مع الفريق محمد دقماق وأحمد العواملة، قال خليل، أن فترة عقديهما مع الوحدات إنتهت مع نهاية الموسم الماضي، في إنتظار قرار لجنة الكرة الطائرة والمدرب. وأوضح أن النية تتجه للاعتماد على عودة الألق لكافة الفئات العمرية للنادي، من خلال تسمية مساعدين للمدرب البرازيلي اوزمار.

يذكر أن فريق الوحدات للكرة الطائرة، قد باشر التدريبات الأسبوع الماضي، استعدادا لموسم 2020، الذي يبدأ بإقامة بطولة كأس الأردن خلال الاسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وكان المدير الفني البرازيلي أوزمار، قال خلال اجتماعه بالإدارة والفريق، بأنه سيعمل بكل طاقته من أجل الارتقاء بمستوى فرق النادي، من خلال تحسين الأداء المهاري للاعبين من الناحيتين الهجومية والدفاعية، ورفع مستوى اللياقة البدنية، قبل خوض المباريات التنافسية من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي ستمثل الفريق في الموسم الحالي.

دعوة الأندية للاجتماع

وجه اتحاد الكرة الطائرة، الدعوة لأندية الدرجتين الأولى والثانية، لحضور الاجتماع الذي سيعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت المقبل، في مقر الاتحاد في صالة الأميرة سمية بنت الحسن بمدينة الحسين للشباب، من أجل الاتفاق على مواعيد مباريات بطولة (الدمج) لفرق الدرجتين الأولى والثانية، التي تنطلق يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، ويشارك فيها 16 فريقا بعد قرار اتحاد اللعبة دمج الدرجتين، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين ضمت الأولى: مليح ودير علا والكريمة وعقربا والمحطة والتعاون والمشوار وبيت إيدس، فيما ضمت المجموعة الثانية: صما والمهندسين وعابل ومحي والطوال الجنوبي والنقع وضرار والشباب مرصع.

وبحسب تعليمات البطولة، يتأهل مع ختام المرحلة الأولى أول وثاني كل مجموعة إلى مرحلة تحديد المراكز من الأول ولغاية الرابع، والتي ستجري بطريقة التقاطع، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويصعد الفائزان الذين سيلتقيان لتحديد المركزين الأول والثاني إلى الدرجة الممتازة، بينما سيلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.