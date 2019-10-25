وادي موسى يتخطى العودة ويواصل صدارة “طائرة” الممتاز

عمان- _- تخطى فريق وادي موسى، نظيره فريق العودة بسهولة، وحقق الفوز عليه 3-0، بواقع 25-17، 25-21، 25-19، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس في صالة الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بالكرة الطائرة، ليواصل وادي موسى صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما ما يزال فريق العودة خامسا برصيد 11 نقطة.

لعب وادي موسى بتشكيلته الأساسية معتمدا عبر تشييد حوائط الصد المتينة أمام ضاربي العودة، وعمد الى تسريع ايقاع طلعاته الهجومية على امتداد الشبكة، عبر البرازيلي كرافالو واليمني جمال مفتاح بمساندة من محمد أبو كويك وأمين السطري وعلي مطلق (أحمد النجار) بقيادة موزع الكرات يعقوب القهوجي، ولجأ بشار المحارمة الى استثمار اللمسة الأولى بنجاح والدفاع عن الملعب الخلفي، وبهذا الإسلوب حسم وادي موسى الشوط الأول لصالحه بواقع 25-17.

وحاول فريق العودة تحسين صورته مع مطلع الشوط الثاني، وهاجم من خلال الروانديين كريس وكافالو ومحمد الحوراني جمال غنايم عبدالرحمن الخصاونة (عبدالله سنان)، بقيادة موزع الكرات يوسف غنايم، لكن وادي موسى إستثمر خبرته وقوته الدفاعية والهجومية وأنهى الشوط الثاني لصالحه 25-21، وحسم وادي موسى الشوط الثالث لصالحه بواقع 25-19.

أدار المباراة الحكام: محمد الزيودي، راضي بني ملحم، مهدي عوادين، أحمد صباح، مجد تليلان، والمراقب الفني احمد البدارنة.

شباب الحسين بطلا للناشئين

يُتوج شباب الحسين بطلا لدوري الناشئين للكرة الطائرة اليوم السبت، عقب المباراة الختامية التي تجمعه مع الوحدات الساعة السابعة مساء، في قصر الرياضة، ويسبقها عند الخامسة لقاء العودة والكرمل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان شباب الحسين ضمن الاحتفاظ باللقب لموسم آخر، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة، وحل الوحدات ثانيا برصيد 13 نقطة بغض النظر عن نتيجة لقائه مع شباب الحسين، فيما لكل من العودة والكرمل 4 نقاط.