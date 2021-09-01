وادي موسى يتوغل في صدارة “طائرة” الممتاز

عمان-الغد- توغل فريق وادي موسى في صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، عندما فاز على المشارع بنتيجة 3/0 بواقع 25/9، 25/18، 25/17، في المباراة التي جرت في صالة الحسن بإربد، بانطلاق الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، ليرفع وادي موسى رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي المشارع بدون نقاط.

وتتجدد المنافسة في الحولة الثالثة اليوم، عنظما يحل البقعة ضيفا على المشوار عند الساعة 5 في صالة الأمير هاشم في مادبا.