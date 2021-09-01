آخر الأخبار الرياضةالرياضة

وادي موسى يتوغل في صدارة “طائرة” الممتاز

منذ 18 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- توغل فريق وادي موسى في صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، عندما فاز على المشارع بنتيجة 3/0 بواقع 25/9، 25/18، 25/17، في المباراة التي جرت في صالة الحسن بإربد، بانطلاق الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، ليرفع وادي موسى رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي المشارع بدون نقاط.
وتتجدد المنافسة في الحولة الثالثة اليوم، عنظما يحل البقعة ضيفا على المشوار عند الساعة 5 في صالة الأمير هاشم في مادبا.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock