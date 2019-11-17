وادي موسى يخالف التوقعات وينال اللقب وعيرا يحتفظ بموقعه رغم الصعوبات

خالد المنيزل

عمان – انفض سامر الدوري الممتاز بالكرة الطائرة، وفيه الكثير من المحطات المضيئة، وأخرى تحتاج الى وقفة مراجعة، وشهد الدوري لحظات فرح على لاعبي الأندية وجمهورها، ولحظات عصيبة لعدد من الفرق التي كانت تبحث عن طوق النجاه، وقاد مباريات الدوري عدد من الحكام المميزين، وهناك آخرون بحاجة الى تطوير أنفسهم، وحرمت الجماهير من متابعة بعض مباريات فرقها، وهناك بعض العقوبات على بعض اللاعبين أثرت على نتائج فرقها.

عموما نال فريق وادي موسى اللقب برصيد 36 نقطة، وحل الكرمل ثانيا برصيد 32 نقطة، وثالثا شباب الحسين 30 نقطة، ورابعا الوحدات 29 نقطة، وخامسا العودة 14 نقطة، وسادسا عيرا 13 نقطة، وسابعا مليح 10 نقاط، وثامنا صما 4 نقاط، وهبطت إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، فرق مليح وصما والمهندسين (والأخير بعد اعتذاره عن عدم المشاركة)، ودير علا الذي لم يسجل لاعبيه في الوقت المحدد.

ولأول مرة يخلو الدوري من “المشاكل”، نظرا للقرارات التي اتخذها اتحاد اللعبة منذ البداية، وكذلك لنجاح الحكام بقيادة المباريات بصورة ايجابية في أغلب المباريات.

فرق ومستويات

أنقسم الدوري بشكل عام إلى مستويين، الأول في المستوى العالي وضم فرق وادي موسى والكرمل وشباب الحسين والوحدات، بينما ضم المستوى الثاني فرق العودة وعيرا ومليح وصما، ولأول مرة يشارك المحترفين مع كافة الفرق، والذين كان لهم دور كبير في تطور المستوى الفني للفرق، وضياع الفرص على فرق أخرى، وكان هناك عدد من المحترفين دون المستوى المطلوب، وبشكل عام حافظت فرق الطابق الأول على مستواها الفني، ورغم أن الترشيحات للقب كانت تصب في مصلحة فرق الوحدات والكرمل وشباب الحسين، إلا أن وادي موسى أثبت أنه فريق منظم وتمكن من صدارة الدوري منذ البداية وحتى النهاية ومثله اللاعبون: يعقوب القهوجي ومحمد أبو كويك وبشار المحارمة وعلي مطلق وأمين السطري وأحمد النجار ويوسف وأحمد الخشان وأحمد الفرحات.وتفوق الكرمل على نفسه ونال 17 نقطة في الذهاب، بينما نال 15 نقطة في الإياب، أما شباب الحسين فقد حافظ على مستواه حيث نال 15 نقطة بالذهاب ومثلها في الإياب.

واستعاد الوحدات عافيته ونال 16 نقطة إيابا و 13 نقطة ذهابا، على عكس فريق العودة الذي نال 11 نقطة ذهابا و 3 نقاط إيابا، بينما عكس عيرا كل التوقعات فنال في الإياب 9 نقاط وفي الذهاب 4 نقاط، وتمكن من الثبات في الجولات الأخيرة من المباريات.

أطول وأقصر

أطول مباراة في الدوري كانت بين الوحدات والكرمل في الذهاب واستغرقت 178 دقيقة، وانتهت 3-2 لصالح الوحدات في الدور الأول، تليها مباراة الفريقين في الإياب واستغرقت 141 دقيقة وانتهت 3-2 لصالح الكرمل.

وكانت مباراة وادي موسى وعيرا الأقل زمنا واستغرقت 69 دقيقة فقط، ومن حيث الأشواط جاء الشوط الثاني من مباراة الكرمل وشباب الحسين الأطول واستغرق ساعة كاملة في الدور الأول، يليه الشوط الثاني من مباراة وادي موسى وشباب الحسين واستغرق 40 دقيقة بالدور الثاني، وأقل الأشواط كان بين الوحدات وصما وبلغ 14 دقيقة فقط.

فرق ومحترفون

بلغ عدد اللاعبين المحترفين ضمن الفرق 16 لاعبا، 9 من البرازيل، 2 رواندا، 2 ليبيا، 2 السودان، وواحد يمني، وهم حسب الفرق.

وادي موسى: جمال مفتاح (يمني)، كارفالو (برازيلي)، الوحدات: برونو وباولو (برازيليين)، شباب الحسين: لينارد وبرونو (برازيليين)، الكرمل: دوغلاس وايفوار برازيليين)، العودة: كافانو ومكنيزي (روانديين)، عيرا: محمد موسى ورواد رجب (ليبيين)، مليح: رينان وسواريز (برازيليين)، صما: محمد بلل وعمر أبو زيد (سودانيين).

مدربون وفرق

3 مدربين قادوا فرقهم من البداية للنهاية وهم: شريف عبدالله (وادي موسى)، حسن حسونة (شباب الحسين)، موفق قبيلات (مليح)، بينما تناوب على تدريب الفرق البقية عدة مدربين، حيث قاد الوحدات يوسف أبو حميد وأكمل المشوار محمود صقر، بينما قاد الكرمل اياد توفيق ثم يوسف أبو حميد وأخيرا شاهر محمود، أما العودة فقد قاده فايز الدعجة ومن ثم حسين سويلم، بينما قاد عيرا باسم العوامرة ثم اسماعيل توفيق وأخيرا إياد توفيق، أما فريق صما فقاده أحمد طراد وخالد سعيفان وعاد أحمد طراد من جديد.

نجوم الدوري

يمكن القول ان الدوري الحالي لم يشهد ولادة نجوم جدد، سوى محمد جمال (الوحدات)، وراشد علوان (عيرا)، وإياد ماضي (شباب الحسين)، ونال الأفضلية بشكل عام عدد من اللاعبين المحترفين أبرزهم اليمني جمال مفتاح والبرزيلي برونو، ومن اللاعبين المحليين ظهر أحمد العواملة وخالد أبو مشرف ومحمد أبو كويك وعبادة فخري ويعقوب القهوجي وماجد البس وبشار محارمة.