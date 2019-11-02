وادي موسى يسعى للتوغل في الصدارة عبر أجواء مليح

خالد المنيزل

عمان – تنطلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز بالكرة الطائرة، حيث يستضيف فريق مليح نظيره فريق وادي موسى، في صالة الأمير هاشم بمادبا، ويسعى فريق وادي موسى للتوغل بالصدارة ففي رصيده 27 نقطة، بينما يسعى فريق مليح للهروب من الهبوط ودخول واحة الأمان ورصيده 7 نقاط.

ويلتقي عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فريقا العودة وعيرا، ويتطلع فريق عيرا للمباراة بأهمية كبيرة من أجل مطاردة مليح والهروب من الهبوط ورصيده 4 نقاط، بينما يلعب العودة مرتاحا ورصيده 11 نقطة.

وادي موسى × مليح

يلعب وادي موسى بثقة وجماعية وسط تكامل الخطوط، ويهاجم بالكرات المتنوعة الإرتفاعات “المحولة” من موزع الكرات يعقوب القهوجي، والتي ينقض عليها من طرفي الشبكة عبر الميمنة جمال مفتاح والبرازيلي كرافالو ومحمد أبو كويك، ومن العمق بواسطة أمين السطري وأحمد النجار(علي مطلق)، ودفاعات الفريق جيدة ويقوم بإغلاق ملعبه كما ينبغي، وسط تحرك بشار المحارمة للتصدي للكرة الأولى ومتابعة الكرات العابرة لأجواء ملعب فريقه.

بينما يتولى ماجد البس قيادة فريق مليح عبر توزيع الكرات النموذجية المقرونة بالخداع لزملائه الضاربين، لينقض عليها البرازيليان رينان وسواريز، إلى جانب علي ثامر ويوسف شحادة (حسن قمر) من الأطراف، أو من خلال محمد النقيب في العمق، لتحويلها ساحقة لملعب الخصم، وقدرات الفريق الدفاعية جيدة خاصة بتواجد هشام طفيحات كلاعب حر في الملعب الخلفي.

العودة × عيرا

يبحث فريق العودة عن استعادة مستواه الذي لعب به خلال مرحلة الذهاب، وهو يهاجم عبر الروانديين كريس وكافالو، إلى جانب محمد الحوراني ويحيى النابلسي وجمال غنايم وعبدالله سنان، بقيادة موزع الكرات يوسف غنايم، ويتولى لؤي المدني (فادي خريس) القيام بأدوار دفاعية، والفريق بحاجة الى جرعة ثقة خاصة في العمليات الدفاعية.

أما فريق عيرا، فهو تطور خلال مرحلة الإياب خاصة بحوائط الصد التي يشترك فيها محمد الشخريتي، ويعتمد الفريق في العابه على موزع الكرات عبداالله دلهوم، الذي يجيد عمليات التموية لتحييد حوائط صد الفريق المنافس، وقدرات الفريق الهجومية جيدة، وهو يهاجم بكراته عبر الليبيين رواد رجب ومحمد موسى، إلى جانب حسن قمر وإياد المحاسنة ومحمد الشخريتي، ويتولى نضال قويدر متابعة الكرات الساقطة في الملعب الخلفي، وخلف اللاعب الضارب.