وادي موسى يلاقي الزمالك في “طائرة الأندية العربية”

عمان- الغد- يستهل فريق وادي موسى للكرة الطائرة، مشواره في المجموعة الثالثة لبطولة الأندية العربية الـ38 للرجال، بلقاء الزمالك المصري عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في مجمع الصالات المغلقة لاستاد القاهرة، ويخوض وادي موسى مباراته الثانية ضد بني ياس الإماراتي عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد، وفي التوقيت نفسه يواجه السلام العُماني يوم الجمعة المقبل، ويختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة غاز الجنوب العراقي عند الساعة الثانية من بعد ظهر السبت المقبل. ويمثل فريق وادي موسى اللاعبون: يعقوب القهوجي، محمد أبو كويك، بشار المحارمة، علي مطلق، أحمد خشان، أمين السطري، محمد دقماق، أحمد العواملة، إياد ماضي، ياسر مجاهد.

ومن الناحية الفنية، هناك فارق كبير لمصلحة الزمالك الذي ينافس بقوة على لقب البطولة، على عكس فريق وادي موسى الذي يشارك بلاعبين محليين من دون الاستعانة بأي محترف خارجي.

وقال مدرب الفريق شريف عبدالله، إن فريقه يشارك في البطولة ضمن الاستعدادات للبطولات المحلية المقبلة وأهمها الدوري الممتاز وبطولة الكأس.

ويُشارك في البطولة العربية 20 فريقا، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات؛ حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: أساريا الليبي، السيب العُماني، خبيل اليمني، الهلال السعودي والأهلي المصري، والثانية: خدمات جباليا الفلسطيني، الهلال الليبي، الأهلي البحريني، العربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي، والرابعة: الشعلة اليمني، البيشمركة العراقي، كاظة الكويتي، الأهلي السعودي وسنجل الفلسطيني.

وتعد هذه المشاركة الرابعة لوادي موسى في البطولة؛ حيث كانت المشاركة الأولى العام 2015 في القاهرة، والثانية والثالثة في تونس العامين 2016 و2018، فيما سبق وأن شارك في البطولة عدد من الأندية الأردنية وهي شباب الحسين والوحدات والعودة والكرمل.