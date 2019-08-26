وادي موسى يهزم الوحدات ويتأهل لنهائي كأس الأردن بالكرة الطائرة

خالد المنيزل

عمان – نجح فريق وادي موسى في تحقيق فوز مثير أمس على فريق الوحدات ( بطل النسخة الماضية) بنتيجة 3-2، بواقع 28-26، 23-25، 25-21، 26-24، 15-13، في نصف نهائي بطولة كأس الأردن بالكرة الطائرة والتي أقيمت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ليواجه عند الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء فريق شباب الحسين في النهائي، والذي سيقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حيث نجح شباب الحسين بالتأهل للنهائي بعد أن ابعد العودة من طريقه وحقق الفوز عليه بنتيجة 3-1.

وادي موسى 3 الوحدات 2

بدأ فريق الوحدات المباراة مهاجما عبر أطراف الشبكة من خلال أحمد العواملة ومحمد القطامي وعودة حسن، وتالق صانع الألعاب محمد راتب في إعداد الكرات وتوزيعها للاعبي العمق عبد الله سعيفان وسائد الحسن ليتقدم الوحدات 8-5، لكن فريق وادي موسى استعاد الثقة من خلال تشكيلته التي قادها صانع الألعاب يعقوب القهوجي وهاجم بضراوة من كافة المحاور عبر محمد أبو كويك وأحمد خشان وأمين السطري وعلي مطلق وأحمد النجار، ووقف من خلفهم اللاعب الحر بشار محارمة الذي اتقن انقاذ الكرات اولا بأول، واستثمر كذلك وادي موسى خروج مهاجم الوحدات أحمد العواملة مصابا، ويحل مكانه محمد دقمقاق وويحقق وادي موسى التعادل 12-12.

وسار الشوط متكافئا نقطة بنقطة حتى العدد 19-19، واستثمر الوحدات ضعف دفاعات وادي موسى وتقدم 22-19، لكن وادي موسى حقق التعادل التعادل 23-23، وسار الشوط متكافئا نقطة بنقطة، حتى العدد 25-25، ليحسم وادي موسى الشوط لصالحه بواقع 28-.26

وواصل وادي موسه عرضه القوي في الشوط الثاني وتقدم سريعا 5-2، بفضل كرات محمد أبو كويك أحمد النجار وامين السطري ، وحاول مدرب الوحدات التعويض من خلال إشراك محمد جمال وزياد زبدية من اجل تمتين الدفاع المكشوف وخاصة الملعب الخلفي الأمر الذي مكن وادي موسى من التقدم 8-4،ووسع وادي موسى الفارق من جديد 10-5.

وتدخل المدرب يوسف أبو حميد من خلال استثمار الوقت المستقطع،ليعيد ترتيب أوراق فريقه من جديد وحقق هدفه بتقليص الفارق اولا بأول وحقق الوحدات التعادل 17-17، وسار الشوط نقطة بنقطة حتى العدد 23-23، ليخطف الوحدات نقطتي التقدم وينال الشوط لصالحه بواقع 25-23.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثالث وسط تالق لاعب الوحدات محمد جمال ، وسار الشوط متكافئا حتى النقطة 7-7، ويتقدم الوحدات 9-7، بفضل كرات محمد دقماق الهجومية، وعودة محمد راتب لصناعة الالعاب.

وتحسنت هجمات محمد القطامي وعودة حسن ،الا ان دفاعات وادي موسى كانت بالمرصاد ليتحقق التعادل من جديد 13-13، وليتقدم وادي موسى 16-13، وينهي الشوط الثالث لصالحه بواقع 25-21.

وتقدم وادي موسى بالشوط الرابع 8-5، في ضل استبعاد سائد الحسن وعبد الله سعيفان عن التشكيلة الأساسي للوحدات لكن استعاد محمد دقماق مستواه وقلص الفارق الى نقطة 10-11، وحقق الوحدات التعادل 13-13، وتقدم 16-14، لكن وادي موسى حقق التعادل 17-17، وسار الشوط متكافئا نقطة بنقطة وسط ارتفاع المستوى الفني للفريقين حتى العدد 23-23، ونال الوحدات الشوط لصالحه بواقع 26-24، ليلجأ الفريقان للشوط الحاسم الذي ظفر به وادي موسى بنتيجة 15-13.