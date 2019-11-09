وادي موسى يهزم عيرا ويحتفظ بلقب دوري “طائرة” الممتاز

خالد منيزل

عمان – احتفظ فريق وادي موسى بلقب الدوري الممتاز بالكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي، بعد ان حقق الفوز أمس على فريق عيرا بنتيجة 3-0، بواقع 25-14، 25-18، 25-15، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وبهذه النتيجة، يرفع وادي موسى رصيده إلى 34 نقطة، مبتعدا عن أقرب منافسيه بفارق 7 نقاط، الأمر الذي يتعذر على أي فريق الوصول الى نقاطه، بينما تجمد رصيد عيرا عند 10 نقاط.

وتتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة 13 وقبل الأخيرة، بلقاء مليح مع صما عند الساعة الرابعة مساء في صالة قصر الرياضة، بينما يستضيف العودة فريق الكرمل عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

وجاء ترتيب الفرق وفق التالي: وادي موسى 34 نقطة، شباب الحسين 27، الكرمل 26، الوحدات 25، العودة 14، عيرا 10، مليح 7، صما 4 نقاط.

وادي موسى 3 عيرا 0

وادي موسى لعب بجماعية وسط تكامل الخطوط، وهاجم بالكرات المتنوعة الارتفاعات بفضل الاعداد الجيد من موزع الكرات يعقوب القهوجي، وهاجم من الأطراف والخط الخلفي عبر اليمني جمال مفتاح والبرازيلي كارفالو ومحمد أبو كويك، ومن العمق بواسطة أمين السطري وعلي مطلق، واستثمر وادي موسى حوائط الصد على طول الشريط الأمامي للشبكة وتقدم بالشوط 10-4، وأجاد الفريق بالدفاعات وإغلاق ملعبه أمام الكرات العابرة ليواصل التقدم 16-10، وسط تحرك بشار المحارمة بالتصدي للمسة الأولى ومتابعة الكرات العابرة لأجواء ملعب فريقه، لينتهي الشوط لوادي موسى 25-14.

وتحسن أداء فريق عيرا مع بداية الشوط الثاني من خلال اعتماده على خطة دفاعية من خلال بناء حوائط الصد أمام ضاربي وادي موسى، وتمكن من مجاراة منافسه 4-4، والتقدم عليه 8-6، بعد أن نجح موزع الكرات عبداالله دلهوم بتهيئة الكرات للضاربين الليبيين رواد رجب ومحمد موسى إلى جانب إياد المحاسنة ومحمد الشخريتي واسلام ضراغمة، وتولى حسن قمر ونضال قويدر الدفاع عن في الملعب الخلفي، لكن سرعان ما عاد وادي موسى للشوط بعد أن أتقن استثمار اللمسة الأولى والتنويع بالهجمات من كافة المحاور ليحقق التعادل 8-8، والتقدم سريعا بالشوط 16-12، وحاول عيرا ايقاف هجمات وادي موسى من خلال حوائط الصد إلا أن نجوم وادي موسى اجادوا باسقاط الكرات والهجمات في الملعب الخلفي، وواصلوا التقدم 21-15، واستبدل عيرا صانع ألعابه عبدالله راتب بدخول نور الرياحنة من أجل تحسين الإعداد الأمر الذي منح عيرا أفضلية هجومية خصوصا من الميسرة لتقليص الفارق ودخول راشد العلوان كذلك، لكن وادي موسى حسم الشوط لصالحه بواقع 25-18.

وواصل وادي موسى عرضه القوي بالشوط الثالث وتقدم 9-5، ثم 16-10، ولعب عيرا يلعب بدون روح حتى انتهى الشوط والمباراة لصالح وادي موسى بنتيجة 25-15.