وادي موسى يواجه الزمالك في افتتاح بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

عمان – الغد – يواجه فريق وادي موسى فريق الزمالك المصري ، في افتتاح بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة يوم 18 الشهر الحالي، وتقام البطولة في مصر وتستمر إلى يوم 26 شباط (فبراير) الحالي بمشاركة 20 ناديا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى أندية السيب وخبيل اليمني والهلال السعودي والأهلي المصري واساريا الليبي فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الهلال الليبي وشباب الأهلي الإماراتي والأهلي البحريني والعربي القطري وخدمات جاليا الفلسطيني أما المجموعة الثالثة فضمت أندية السلام وغاز الجنوب العراقي والزمالك المصري ووادي موسى الأردني

وبني ياس الإماراتي والمجموعة الراب أندية البشمركة العراقي وسنجل الفلسطيني وكاظمة الكويتي والأهلي السعودي والشعلة اليمني.

وستقام في افتتاح البطولة يوم الأربعاء 19 فبراير 8 مباريات يلتقي خلالها نادي خيبل اليمني مع الهلال السعودي ونادي السلام مع غاز الجنوب العراقي فيما يقابل السيب الأهلي المصري ويلتقي الزمالك المصري مع وادي موسى الأردني والهلال الليبي مع شباب الأهلي الاماراتي والبشمركة العراقي مع سنجل الفلسطيني وكاظمة الكويتي مع الأهلي السعودي.