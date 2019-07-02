“وارن بافيت” يتبرّع بـ3.6 مليارات دولار لخمس مؤسسات خيرية

نيويورك- أعلن الملياردير وارن بافيت عن تبرّعه بمبلغ 3,6 مليارات دولار من أسهم شركته “بركشر هاثواي” إلى مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” وأربع جمعيات خيرية أخرى.

والمؤسسات الأربع الأخرى هي “سوزان تومسون بافيت فاوندايشن” و”شيروود فاوندايشن” و”هوارد جي. بافيت فاوندايشن” و”نوفو فاوندايشن”.

وجاء في بيان صادر عن “بركشر هاثواي” أن رجل الأعمال البالغ من العمر 88 عاما سيحوّل 11250 سهما من الفئة “ألف” إلى 16,9 مليون سهم من الفئة “باء”.

وقد سبق لبافيت أن تبرّع بحصص من شركته لمشاريع خيرية ومع هذه الخطوة الجديدة بات مجموع تبرّعاته للجمعيات الخمسي بلغ 45 % من أسهم المجموعة ويقدّر بحوالى 34 مليار دولار.

وينوي وارن بافيت التبرّع بكلّ أسهم شركته لمشاريع خيرية من خلال هبات سنوية.

وقد أطلق بافيت مع الزوجين بيل وميليندا غيتس مبادرة “غيفينغ بليدج” (الالتزام بالتبرّع)، الخيرية سنة 2010 لحثّ أثرياء العالم على التبرّع بنصف ثرواتهم على الأقل لمشاريع خيرية خلال حياتهم أو بعد مماتهم.

ومن بين أثرى المشاركين في هذه المبادرة المقدّر عددهم بحوالى مئتين، مؤسس “فيسبوك” مارك زاكربرغ والمستثمر بيل أكمان ورجل الأعمال الأميركي روبرت سميث الذي أعلن حديثا نيته تسديد مئات القروض الطالبية في جامعة مورهاوس الأميركية. (أ ف ب)