واشنطن..الديموقراطيون يختارون منافس ترامب اليوم

واشنطن- يختار الناخبون الديمقراطيون مساء اليوم الاثنين مرشحهم الأوحد والذي سيكون منافسا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

وسيجري التصويت مساء الاثنين (بتوقيت واشنطن) في مجالس انتخابية (كوكوس)، وفي حوالى 1700 صالة في جميع أنحاء ولاية “أيوا”، وسيجلس كل ناخب تحت راية المرشح الذي اختاره.

ويحتل أربعة من المرشحين الـ11 الطليعة في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة في أيوا، على رأسهم السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز في المرتبة الأولى متقدما على نائب الرئيس السابق جو بايدن ثم عضو مجلس الشيوخ التقدمية إليزابيث وارن، وسجلت السيناتورة إيمي كلوبوشار تقدما في نوايا التصويت مؤخرا.

وقال ساندرز (78 عاما) الذي هزم في هذه الولاية أمام هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات، لأنصاره “كل شيء يبدأ بأيوا”، وهو يعتمد على الأقليات والشباب الذي يصفهم بأنهم “الأكثر تقدمية في تاريخ هذا البلد”.-(بترا)