واشنطن تحذر بكين من فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ

عمان-الغد- حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الصين، من فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقالت مورغان إن “أي جهود تهدف لفرض تشريع للأمن القومي لا يعكس إرادة شعب هونغ كونغ سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، وسيقابل بإدانة قوية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

وكشف مسؤولون صينيون اليوم الخميس، عن اتجاه بكين لإقرار تشريع جديد للأمن القومي يتعلق بهونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات التي اندلعت الصيف الماضي.

وقال تشانغ يسوي المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني: “في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الشعبي الوطني سلطته الدستورية، لإنشاء إطار قانوني جديد وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ”.

وذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن التشريع سيحظر الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب، وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وأي تدخل خارجي في هونغ كونغ، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.