العرب والعالمدولي

واشنطن تدعو العراق لحماية المُنشآت الدبلوماسيّة الأميركية

منذ 10 دقائق

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واشنطن– دعت الولايات المتحدة، العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأميركية في بغداد، وذلك بعد أن طالت ثلاثة صواريخ مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، مساء أمس الأحد.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان، اليوم الاثنين، “ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة”، مضيفاً “منذ أيلول الماضي وقع أكثر من 14 هجوماً من جانب إيران والميليشيات المدعومة إيرانيًّا ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق”.
وأكد المتحدّث الأميركي أن “الوضع الأمنيّ لا يزال متوتّراً، وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران تُشكّل تهديداً. لذلك، نبقى يقظين”.
(بترا)

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